Sergio Marchi, a favor del diálogo: "No hay que acorralar a la fiera, sino tratar de sociabilizarla"

"Acá hay clubes que tienen dificultades y hay que ayudarlos a buscar soluciones", enfatiza el secretario de Agremiados

Marchi en la puerta de Agremiados.

El diálogo con Sergio Marchi transita por diferentes estaciones emocionales. El secretario general de Agremiados pasa de la vehemencia en sus respuestas a la tranquilidad. Sube el volumen cuando quiere que algo quede bien claro. Busca las palabras cuando no tiene la respuesta exacta. Y, a veces, no las encuentra. Marchi habla de su relación con Claudio Tapia, sindicalista como él y nuevo presidente de la AFA: "Tengo un diálogo con el presidente y con su grupo de trabajo porque los dos entendemos que si no hay diálogo, esto no funciona. Cada uno defiende lo que tiene que defender, pero siempre digo que hay intereses comunes, donde el fútbol debe tener una sola voz". El ex zaguero de San Lorenzo vuelve sobre los clubes e insiste. Apela a una metáfora: "No hay que acorralar a la fiera sino tratar de sociabilizarla. Acá hay clubes que tienen dificultades y hay que ayudarlos a buscar soluciones".

En otro tramo de la charla, Marchi admite que los constantes tironeos con los clubes lo desgastaron: "Uno quisiera que fuera distinto y que los directivos en vez de combatirnos digan ?che, estos tipos tienen razón'. Porque en definitiva estamos reclamando lo que corresponde. Me gustaría poder construir sobre la verdad. Porque si vos negás la realidad no podés partir de un buen lugar. No me gustan las formas y se lo dije a los dirigentes. Me gustaría que acepten que nuestro reclamo es válido. No es una cuestión de egos, sino de valorar al otro. A veces hay que decir cosas que son inconvenientes porque acarrean un montón de problemas. El público quiere saber quién va a ser el nueve de Temperley y no quiere escuchar de estas cuestiones. Pero tiene que entender que es nuestra función.

-¿El nuevo sindicato de jugadores que quieren promover es parte de una erosión contra usted?

-Siempre te tratan de erosionar. Porque cuando vos tenés una piedra que detiene el andar del viajero lo mejor es sacar la piedra. El sol sale para todos. Es como si la patronal quisiera hacer una Unión Industrial Argentina en lugar de una CGT.

-¿La acusación por el dinero de la Fundación también está relacionado con ese desgaste?

(Marchi piensa la respuesta. No le gusta hablar del tema y siente que ya dio todas las explicaciones del caso en los Tribunales)- El tiempo pone las cosas en su lugar.