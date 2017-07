Factor Juliana

Como cualquier marido considerado avisó a tiempo a su mujer que no volvería a almorzar, justo en el momento en que ella pensaba en lo que comerían. Mauricio Macri le dijo por teléfono a Juliana Awada, desde Cañuelas, que se quedaba en la parrilla de Beto (así, sin apellido, como presenta el oficialismo a la gente común que visitan).

No es una pareja cualquiera, pero pretende serlo. El Presidente trabaja en la quinta de Olivos los miércoles y viernes. Esos días suele hacerse tiempo entre audiencias y reuniones para almorzar en familia. A la primera dama le gusta cocinar (no sólo milanesas) y con productos de la tierra. Por eso, la granja y la huerta que puso en marcha, y que cuida personal del INTA, rinde mensualmente 240 kilos de verduras y frutas, que van a parar a los platos de la familia presidencial, los funcionarios y el personal que trabaja allí, en tanto que el resto se reparte entre entidades solidarias de la zona.

Aunque no se hable del tema, la estabilidad emocional del primer mandatario es una cuestión de Estado. Los diez años y medio del menemismo comenzaron con algo que hoy sería una cuestión de género intolerable: el humillante desalojo de la quinta presidencial de la entonces primera dama Zulema Yoma, por parte de personal militar. A continuación, la residencia se transformó en una suerte de festivo club de solteros, ensombrecido por la trágica muerte de Carlos Menem Jr., en 1995.

El quinquenio que va de 2010 a 2015 se inició con otro deceso, el de Néstor Kirchner, que hizo de su viuda una mujer más fóbica en la misma casona, que se empezó a venir abajo. Quedó en tan malas condiciones que Macri y su familia debieron vivir en los primeros tiempos en la casa de huéspedes que Menem hizo construir en la quinta para alojar al presidente George Bush padre cuando vino a la Argentina.

Juliana Awada se propuso recuperar el calor de hogar con decoración minimalista y colores claros. Quería devolverle normalidad a un lugar tan cargado de megalomanías y oscuridades que antes de Cristina también hospedó, en 1974, a otra presidenta viuda y padeciente, María Estela Martínez.

A diferencia de las aspiraciones políticas de la mayoría de las consortes de mandatarios peronistas (Eva Duarte, Isabelita, Chiche Duhalde y Cristina Fernández), Juliana reivindica y expone en la vidriera pública el rol de la mujer tradicional, tal como se presenta en su cuenta de Instagram ("Soy Juliana. Mamá de Valentina y de Antonia. Mujer de Mauricio. Diseñadora. Visualmente inquieta"). Tradicional, pero aggiornada al siglo XXI, no sólo por su imagen moderna y atractiva, sino porque con naturalidad se sale del molde antiguo al subir, para el Día del Padre, una simpática foto en la que ella está en el medio, con Antonia y su papá de un lado, y con su hija Valentina y su ex marido Bruno Barbier, del otro, todos muy sonrientes y en paz.

Su biografía en Instagram es una declaración de principios que respeta a rajatabla: se siente cómoda en el rol de acompañar a su marido y prefiere el silencio ante los medios. Resalta así aún más su faz "visualmente inquieta" que adquiere su máxima potencia en actos oficiales y, particularmente, en las giras presidenciales al exterior. Entonces se transforma en una virtual mannequin (nunca fue modelo, aunque tiene el porte para serlo porque todo le queda bien) de lo mejor de la moda argentina, al punto de ser comparada por Vogue con Jackeline Kennedy. Pero para la vida diaria prefiere un suéter, un jean y unas cómodas zapatillas, como vistió el último miércoles para sentarse en el césped de la residencia con medio centenar de chicos humildes asistidos por la asociación civil Pequeños Pasos, de San Martín. Entre todos (también participó Antonia) parecía una maestra jardinera que jugaba con los pequeños visitantes, en una de las periódicas acciones que tienden a abrir hacia la comunidad la quinta presidencial (ya empezaron las obras para ceder a los vecinos la parte de adelante que da sobre la avenida Maipú para que sea un parque público).

Juliana no es funcionaria ni tiene sueldo, pero cuenta con una vocera -la politóloga María Reussi-, del equipo de Marcos Peña. La primera dama es uno de los activos de comunicación más originales del Gobierno. Tiene una imagen potente y no pasa inadvertida. Difícil que salga mal en una foto. No tiene obligaciones oficiales, pero le gusta ser puente informal entre algunas necesidades y la posibilidad rápida de satisfacerlas. Realiza visitas semanales en Buenos Aires y en las provincias a centros de atención social.

Pero su función más importante es de las puertas para adentro. Personas normales expuestas por la historia a circunstancias extraordinarias requieren de un cable a tierra que les permita soportar las presiones que imponen tan altas responsabilidades. Juliana Awada apaciguó la vida privada de Macri, le sumó nuevas fortalezas personales y una mayor sensibilidad a la poderosa resiliencia de la que ya venía munido. Sin la amalgama entre Pro, UCR y CC, hoy no sería presidente. Pero en la intimidad él está convencido de que nunca habría llegado a la cumbre del poder en la que hoy se encuentra si no hubiese contado con el empujón anímico y la red de contención que su mujer le da día tras día.

psirven@lanacion.com.ar Twitter: @psirven