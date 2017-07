Hacen responsables a jubilados y estudiantes de los gastos partidarios

Jóvenes, menores de 30 años, con poca experiencia. También, algún jubilado. Requisito habitual: ser empleado público. ¿Objetivo? Poner el cuerpo. Mejor dicho, avalar con su firma los números de las campañas electorales.

Los principales partidos volvieron a elegir a desconocidos como responsables económicos del financiamiento para esta campaña legislativa, según pudo reconstruir LA NACION. Una estrategia que ya implementaron casi todos en las presidenciales de 2015 para evitar sanciones sobre los candidatos u otros dirigentes con alto perfil en el caso de que los números no cierren.

Los vericuetos sobre la ley de financiamiento no distinguen colores partidarios. Cambiemos designó a dos jubiladas como responsables económicas de la última elección presidencial. María Armanda Inza, 84 años (tía de la tesorera de Pro, Fernanda Inza) y Stella Maris Sandoval, 68 años, podrían ahora ser sancionadas con la inhabilitación para ocupar cargos públicos después de la desaprobación de las cuentas de campaña dictada el viernes por la jueza María Servini.

La estrategia volvió a ser replicada para estas elecciones por la alianza 1País, que integran Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Domingo Argentino Guzmán, jubilado, 80 años, será uno de los responsables económicos que firmen las cuentas de la campaña. Guzmán es apoderado, además, del partido Unión Popular, se limitaron a explicar en el espacio ante la consulta de LA NACION.

El massismo también nombró para ese cargo a Carlos Miguel Díaz, 72 años, empleado público bonaerense, ex diputado provincial y actual jefe de despacho de Massa, sostienen cerca del candidato.

Sin embargo, Díaz no es empleado de la Cámara de Diputados, sino del Instituto de Previsión Social bonaerense.

"Sub-30" kirchneristas

El kirchnerismo, en cambio, nombró a dos estudiantes "sub-30" para firmar los números de la campaña de Cristina Kirchner. Marianela Páez, 29 años, se hará responsable de las cuentas de Unión Ciudadana en la provincia de Buenos Aires. Militante peronista y estudiante de Ciencias Económicas, Páez es empleada de la Municipalidad de La Plata, informaron desde su espacio político.

A su lado trabaja en la campaña María Melina Pérez, 30 años, que estuvo en el Ministerio de Desarrollo Social hasta 2015, pero que ahora es monotributista. "No son empleadas pantalla. Ellas son muy capaces y realmente hacen el trabajo de controlar todos los números de la campaña", se defendieron en el kirchnerismo.

Si el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner sufre algún revés, Páez y Pérez serán sancionadas con una pena de 6 meses a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los responsables económicos son los únicos dirigentes que pueden ser condenados por la Justicia, tal como lo establece la ley de financiamiento de los partidos políticos, modificada a instancias del kirchnerismo en 2009.

Dos años antes, Cristina Kirchner había recibido dinero del narcotráfico para financiar su campaña presidencial. Antes de aprobarse la nueva reglamentación en 2009, los responsables penales por irregularidades en las cuentas de la campaña ante la Justicia eran el presidente del partido o, en su defecto, el apoderado. ¿Quién era el titular del Partido Justicialista en 2007? Néstor Kirchner.

"Los responsables económicos tienen que ser personas de extrema confianza que se animen a exponer su nombre, sino? ¿quién te firma una chequera en la política?", reconoció en diálogo con LA NACION el tesorero de un importante frente político.

Los informes de financiamiento de la campaña que los partidos entregan a la Justicia antes, durante y después de la elección es el documento en el que constan todos las donaciones recibidas (en blanco) y el detalle del dinero desembolsado para contratar distintos servicios y proveedores.

Cambiemos también optó por una "sub-30" para rendir los millones que desembolse el oficialismo. Los informes serán firmados por Carla Silvia Chabán, 28 años, empleada del gobierno porteño y mujer de confianza de Horacio Rodríguez Larreta. A su lado en la campaña estará el ex intendente de la localidad bonaerense de Laprida Alfredo Gabriel Irigoin, 62 años, que trabaja en el gobierno de la provincia.

Florencio Randazzo eligió a personas de confianza para avalar los números de su campaña. Evangelina Ramírez, 48 años, empleada de la Cámara de Diputados bonaerense quedó a cargo del Frente Justicialista en la provincia. Ramírez es la mujer del ex intendente Francisco "Barba" Gutiérrez. También estará como responsable económico Claudio Simón Pérez, 52 años, ex empleado de la Anses en 2016, que ahora trabaja en la municipalidad de José C. Paz.

"¿Sabés qué pasa? Si un candidato o un funcionario queda como responsable económico le generás un lío. Es el que pone la firma a las porquerías que hacen otros", argumentó en voz alta un experimentado dirigente peronista. Y remató: "Lo hacés ladrón sin robar".

La firma de los desconocidos

Domingo Guzmán

Alianza 1país

La fuerza encabezada por Sergio Massa y Margarita Stolbizer designó a Domingo Argentino Guzmán, un jubilado de 80 años, para manejar oficialmente los números de la campaña legislativa.

Marianela Páez

Unidad Ciudadana

Las cuentas de la campaña de Cristina Kirchner serán firmadas por una estudiante de Ciencias Económicas de 28 años, militante kirchnerista. Junto a ella trabajará María Pérez, 30 años, ex empleada de Desarrollo Social.

Carla Chabán

Cambiemos

Esta empleada del gobierno porteño, 28 años, quedó a cargo de los números de la campaña bonaerense. Cambiemos había nombrado en 2015 a dos jubiladas para manejar los números de la campaña presidencial de Macri.

Evangelina Ramírez

Frente justicialista

Florencio Randazzo eligió a una persona de confianza para firmar sus balances de campaña. Ramírez, 48 años, es la mujer del ex intendente Franciso "Barba" Gutiérrez.