Cuántos millones se ahorran las fuerzas en los espacios gratuitos

A precios de mercado, la campaña audiovisual en Ciudad y provincia costaría $ 4000 millones

Si tuvieran que pagar los espacios televisivos y radiales que ocuparán durante los 18 días que dura la campaña audiovisual para las PASO, que comienza mañana, todos los partidos que competirán en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires deberían juntar más de $ 4000 millones. Pero los recibirán gratis y la mayoría no utilizará las PASO para dirimir internas.

La cifra fue calculada por Grupo RTD, una consultora que se especializa desde 2011 en los espacios de publicidad electoral gratuitos otorgados por la ley 26.571, que creó las PASO. Para llegar a ese número, la firma realizó un muestreo proporcional del costo del segundo publicitario en los 605 medios bonaerenses habilitados y los 65 porteños. Desde radios de pueblo donde el segundo puede costar 10 pesos, o menos, al prime time televisivo porteño, donde puede superar los $ 40.000.

Desde mañana y hasta el 11 de agosto, cuando comienza la veda, los 605 medios bonaerenses deberán ceder 49,8 millones de segundos a los spots de los candidatos al Congreso nacional y la Legislatura provincial. Según la estimación de RDT, si tuvieran que pagarlos, los partidos -todos juntos-deberían desembolsar $ 2268 millones.

Los 65 medios porteños deberán ceder 2,3 millones de segundos de publicidad a los candidatos a diputado nacional (no los legisladores, porque la Ciudad nunca adhirió a la ley 26.571). Son muchos menos segundos, pero la tanda es enormemente más costosa. Todos juntos, los partidos deberían desembolsar 1915 millones de pesos por esos espacios.

La cifra incluye un descuento del 50% sobre el precio de lista de la tanda de radios y tevé. Sucede que los anuncios políticos tienen un descuento estandarizado y suelen pagar el 42,2% del precio de lista, más las comisiones de las agencias.

Se trata del 10% del espacio publicitario de los medios que la ley obliga a ceder gratuitamente a los partidos. En otras palabras, no los paga nadie, pero los "pierden", porque no los cobran, las radios y canales de tevé.

En 2015, la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y su contraparte radial (ARPA) exigieron una compensación al Estado por esos espacios, sin suerte. Este año, América TV y ATA hicieron una nueva presentación, para que se declarara inconstitucional el artículo 4° del decreto 1142/05, que remarca que la cesión de espacios planteada por la ley debe ser gratuita. El reclamo, rechazado por la Casa Rosada, se volverá abstracto en unos días.

"La cesión de espacios que establece la ley es positiva en términos democráticos, porque iguala en oportunidades a los partidos chicos, que de otro modo no podrían pagar una campaña audiovisual", explica Jorge Reale, del Grupo RDT, pero aclara: "Lo negativo que la cantidad de segundos es excesiva, no se compensa a los medios por las pérdidas en anunciantes y, por otro lado, no alcanza a la publicidad en la vía pública o los medios digitales".

Consultado por LA NACION, el gerente comercial de un canal explicó que los perjuicios son tres: "Primero, dejamos de cobrar la pauta política. Segundo, perdemos anunciantes privados que, para no quedar atrapados en medio de los spots políticos, evitan hacer lanzamientos durante la campaña. Tercero, porque la tanda inflada por los spots políticos termina siendo demasiado larga, pierde impacto e invita al zapping".

Ninguna de las fuentes cuestionó el fondo de la ley, que habilita espacios para la competencia democrática . Aunque los principales partidos no se animen a usar las PASO.