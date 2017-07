Massa suma presión para echar a De Vido: "Que todos hagan pública su posición antes de la sesión"

El precandidato a senador por frente 1 País dijo que los bloques de la Cámara deberían fijar postura antes del miércoles; el oficialismo no tiene los votos necesarios

Massa también presiona por la expulsión de De Vido. Foto: Archivo

En consonancia con la estrategia de presión de Cambiemos, el líder del Frente Renovador , Sergio Massa , pidió hoy que todos los bloques de la Cámara de Diputados hagan pública su postura respecto a la expulsión de Julio de Vido , ex ministro de Planificación y actual legislador, antes de la sesión especial prevista para el miércoles próximo.

"Honestamente, espero que todos hagan pública su posición previo a la sesión", dijo en diálogo con Radio Mitre. "No conozco la posición de todos los bloques, sería un error decir cómo va a votar cada uno", estimó Massa.

Sin los votos necesarios para expulsar a De Vido del cuerpo, el interbloque de Cambiemos avanzará igual con la sesión especial del miércoles próximo para exponer a quienes no voten a favor de la exclusión del ex funcionario kirchnerista. De esta forma, intentará trazar "una frontera moral" en la Cámara entre los que rechazan la corrupción y los que al menos la toleran.

Para acorralar a los bloques de izquierda y otras bancadas pequeñas, el oficialismo intentaría bloquear las abstenciones para obligar a los legisladores a manifestarse a favor o en contra de la exclusión del ex ministro. El massismo, principal aliado de Cambiemos en la maniobra para expulsar a De Vido, no está dispuesto a apoyar esa idea. "No se puede violentar la voluntad de un legislador", dijeron desde el bloque que conduce Graciela Camaño, según informóLA NACION en su edición de hoy.

La campaña

Luego, el líder del Frente Renovador se refirió a la campaña electoral y aseguró: "Los temas que nos duelen no están siendo parte de la agenda de propuestas de la política".

El precandidato a senador nacional por el frente 1 País en la provincia de Buenos Aires lamentó que no se haya logrado hasta el momento que "la agenda económica" se discuta en la campaña con la profundidad que necesita" la actualidad del país. El ex intendente de Tigre se centró en las problemáticas de los impuestos, la poca generación de empleo y la situación de los jubilados.

Massa también puso la mira en la inseguridad, una de las principales preocupaciones de la población, y dijo que la Justicia "está plagada de jueces saca-presos". "No puede ser que en la Argentina la víctima termine siendo varias veces desprotegida por el Estado", indicó.