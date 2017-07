Aparecieron los primeros spots para TV de Cambiemos, Unidad Ciudadana y 1País

Los avisos empiezan a difundirse a partir de mañana pero a fueron adelantados a la prensa por las respectivas fuerzas

Unidad Ciudadana, 1País y Cambiemos estrenaron sus primeros spots de campaña, que se difundirán por radio y TV a partir de hoy y durante 19 días.

Si bien durante las últimas semanas circularon en redes sociales los spots de varios precandidatos, desde hoy se lanzan los oficiales en televisión y radio. Hasta el 10 de agosto estarán al aire, en total, durante 208 millones de segundos.

Cambiemos

Cambiemos lanza varios spots en los cuales en el centro de la escena está la gobernadora María Eugenia Vidal, según el caso acompañada por sus candidatos a senadores nacionales, Esteban Bullrich y Gladys González, y a diputados, Toty Flores, Graciela Ocaña y Guillermo Montenegro.

También hay presencia de ciudadanos comunes, con alusiones a la posibilidad de tener agua corriente, comida, seguridad y obras viales, entre otras de infraestructura.

1País

El massismo eligió confrontar contra el gobierno de Mauricio Macri en su primer spot de campaña. El primer spot del massismo retoma el discurso que brindó Massa en un estadio de Tortuguitas en mayo para el lanzamiento de 1País. Muestra a los dirigentes que integran el espacio: además de Stolbizer, el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna; los diputados nacionales Ignacio de Mendiguren y Mirta Tundis y el economista Aldo Pignanelli.

Como informó LA NACION, los spots de Massa y Stolbizer estarán divididos en tres grupos; dedicados al plan "Bajemos los precios", para explicar el plan "Alerta Buenos Aires", con sus alarmas barriales y un software gratuito para conectar a los vecinos entre sí y con el 911; y contra "la grieta que no deja ver la realidad" y la necesidad de contar con "equipos y propuestas" para salir de la crisis.

Unidad Ciudadana

El frente electoral que conformó Cristina Kirchner para competir en las elecciones legislativas, UC, está centrado en la situación económica y apunta contra las medidas del gobierno de Mauricio Macri. No muestra a la ex presidenta, sino un escena protagonizada por varios "ciudadanos" que en su vida cotidiana se ven afectados por las políticas de la administración de Cambiemos. Por ejemplo, un joven que paga el boleto del colectivo, un jubilado que sale de comprar remedios en una farmacia o una mujer que hace compras en un supermercado. "En estas elecciones el mensaje es tu voto", dice una voz en off.

No hay imágenes de Cristina ni de otros candidatos en el aviso. "La idea es poner a los ciudadanos por delante de los dirigentes", explicaron a LA NACION desde el kirchnerismo.

Cristina Kirchner competirá por una banca en el Senado en la provincia de Buenos Aires. Enfrentará a Esteban Bullrich (Cambiemos), Sergio Massa (1 País) y Florencio Randazzo (Cumplir), entre otros.

Desde hoy, y hasta el 10 de agosto, los spots de la campaña para las PASO poblarán la televisión y la radio. Serán 208 millones de segundos de propaganda destinada a captar el voto en el último tramo del camino hacia el primer turno electoral nacional del año.