Jorge Taiana, compañero de fórmula de Cristina Kirchner: "Hay que tener tolerancia cero con la corrupción"

El segundo precandidato a senador por la provincia habló de hacer "un gran acuerdo para hacer más transparente el funcionamiento del Estado"

Jorge Taiana, compañero de fórmula de Cristina. Foto: Archivo

El segundo precandidato a senador en la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, Jorge Taiana, dijo que hay que tener "tolerancia cero" con la corrupción. Mientras tanto, se debate en el Congreso la expulsión de la Cámara de Diputados del ex ministro de Planificación de Cristina Kirchner,Julio De Vido, que tiene 156 causas en las que está procesado, imputado, investigado o nombrado.

A tres semanas de las PASO fue consultado en una entrevista con radio El Mundo por los casos de corrupción que acorralan a distintos funcionarios kirchneristas, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner. "Hay que estar en contra de la corrupción, hay que tener tolerancia cero y hay que hacer un gran acuerdo en la Argentina para ser más transparente todo el funcionamiento del Estado, de la economía y de la sociedad", respondió.

El ex canciller lanzó fuertes críticas contra el gobierno nacional, en particular por las medidas económicas: "Dicen que estamos bien pero la recesión no se fue. Tras las elecciones quieren acentuar el ajuste sobre los derechos de los trabajadores", dijo.

El miembro de Movimiento Evita también disparó contra el rival bonaerense de UC, Florencio Randazzo (Cumplir). "Los que no participen en esta unidad, no contribuyen en nada a que esa voz opositora sea clara, potente y unívoca".

El precandidato también consideró que "hay una política que es muy dañina para la mayoría, lo que está haciendo que haya un reacercamiento y una revinculación con un trabajo en común de los distintos partidos a Unidad Ciudadana".

En cuanto a las elecciones legislativas, afirmó que "una de las razones por las que el Gobierno busca el triunfo electoral en octubre es para seguir avanzando en reformas que requieren una relegitimación del apoyo político: una es la reforma laboral, dos es la reforma previsional y tres, poder continuar con el alto nivel de endeudamiento".

"La recesión no se fue, el Gobierno dice que estamos bien, pero los brotes verdes están como en invierno", ironizó.