El negocio del fútbol por TV: cuánto facturan las principales ligas del mundo y la Superliga

En la Argentina, Fox y Turner pagarán $ 3200 millones por temporada; el torneo que más dinero genera es la Premier League inglesa

Esta temporada, el fútbol argentino estrenará formato de competición. Cuando aún faltan asuntos por resolver, es un hecho que con la Superliga llegó el fin del Fútbol para Todos y que, para poder ver los partidos, habrá que comprar un paquete adicional al abono de TV paga.

El año pasado, las empresas Fox y Turner se hicieron de los derechos de TV del fútbol de primera en el país por un plazo de cinco años, con la opción de extenderlo por otros cinco. El pago de $ 1500 millones como 'llave' se complementará con el desembolso de alrededor de $ 3200 millones por cada temporada para la televisación en el país, un rubro que representa alrededor del 20% del negocio que genera anualmente el fútbol en la Argentina.

Foto: AFP

La comparación entre la Superliga y las grandes ligas de Europa refleja una distancia considerable. El certamen que más dinero recauda por la televisión es la Premier League inglesa. Entre los derechos locales y los internacionales, el torneo recauda anualmente US$ 4550 millones.

El modelo de la principal liga de Inglaterra también se destaca por un reparto que intenta ser más equilibrado entre sus participantes: hay alrededor de un 50% de diferencia entre el que más se lleva y el que menos factura. Todos reciben un puso de 84,4 millones de libras, a los que se suma un monto adicional por la cantidad de partidos transmitidos por tv y otro pago por su ubicación en el torneo. El año pasado, el campeón Chelsea embolsó 153,2 millones de libras, mientras que el último, Sunderland, se llevó 99,9 millones.

Este esquema, a su vez, sostiene el negocio de los clubes. El año pasado, el Manchester United finalizó el campeonato en el sexto lugar, pero se ubicó en el primer lugar entre los equipos deportivos más valiosos que publica anualmente Forbes, con un valor de US$ 3689 millones. A su vez, ocho de los primeros 20 equipos del listado participan en la Premier League.

En segundo lugar entre los torneos con mayores ingresos por televisación se encuentra la Bundesliga de Alemania, con una facturación anual de US$ 1568 millones, seguido por la Seria A de Italia (US$ 1264 millones), la Liga española (US$ 1260 millones) y la Ligue A de Francia (US$ 903 millones).

Foto: LA NACION / Fernando Massobrio

En la Argentina, mientras tanto, aún no se definió el modelo. Si bien desde el Gobierno y las compañías encargadas de la transmisión de los encuentros hay un acuerdo para bonificar el abono mensual hasta después de las elecciones de octubre, se estima que posteriormente el costo será de alrededor de $ 300 por mes.

Un punto de discusión es cómo se distribuirán los fondos entre los clubes. Todavía no se definieron los porcentajes, aunque factores como el resultado deportivo y la audiencia de los partidos serán tenidos en cuenta para determinar el mecanismo de reparto entre los 28 equipos participantes del torneo.