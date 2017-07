Las sensaciones de Jordan Spieth tras ganar el Abierto Británico y el homenaje a Roberto De Vicenzo

Qué dijo el campeón en la ceremonia donde recordaron al Maestro

Spieth y el preciado trofeo del Open Británico. Foto: AFP

SOUTHPORT, Inglaterra.- Jordan Spieth es el ganador del 146º Abierto Británico. El norteamericano, de sólo 23 años, mostró toda su alegría por consagrarse por primera vez en el British Open, un torneo que volvió a recordar a Roberto De Vicenzo.

El Maestro, único ganador argentino de este campeonato, murió en junio. Se cumplieron, hace una semana, 50 años de su épico triunfo. Por eso hoy, antes de darle la Claret Jug a Spieth, lo recordaron. El Maestro estuvo presente durante toda la semana: su firma estaba estampada en la tribuna del hoyo 18.

"Podria haber celebrado un poco más, no sé por qué no lo hice. Realmente no caía en la cuenta de lo que había sucedido", declaró Spieth tras su victoria. "Ahora pienso que, con tantas cámaras y fotos, debería haber tenido otro tipo de celebración", dijo en broma el ganador.

"Me sentía muy nervioso cuando comenzamos, pensé en Augusta durante mucho tiempo", declaró. Es que en el Masters del año pasado llegó al úlltimo día tras liderar los tres anteriores, como en este torneo, y lo perdió. "Por suerte todo salió al revés", apuntó.

Una situación atípica vivió Spieth en el hoyo 13. Su drive se fue a la zona donde caminaban los espectadores y la pelota casi no se podía jugar. Por eso, tras debatir durante varios minutos con un juez, dropeó tras declarar que no podía jugarla. "No es algo que me pase seguido, por eso no sabía cómo proceder", dijo. Allí fue un punto de inflexión ya que, tras escuchar los consejos del caddie, cambió el palo que iba a jugar y terminó sólo con bogey.

Luego hizo tres birdies y un águila e los cinco hoyos finales para quedarse con el título. "Cuando metí el águila en el 15 sentí que estaba para ganarlo. Me costó mucho", analizó Spieth.