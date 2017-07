El ciudadano ilustre sigue sorprendiendo a Oscar Martínez

Los galardones que buscan impulsar el cine latino en el mundo distinguieron al protagonista del film de Cohn y Duprat

A diferencia de su personaje en el film, Martínez sí se mostró agradecido por la nueva distinción, anteayer, en Madrid. Foto: LA NACION

MADRID.- No siempre la vida imita al arte. Oscar Martínez es un ganador agradecido, la contracara del personaje que lo encumbró a otra noche de gloria: Daniel Mantovani, ese novelista contrariado que recibe el Nobel con un discurso agrio, cercano al desprecio.

Él acepta abrazos, elogios y aplausos con los ojos enrojecidos y palabras de gratitud. Detrás del escenario donde el sábado acababan de concederle el premio Platino al mejor actor por El ciudadano ilustre, lo espera Pedro Almodóvar para felicitarlo. Sonia Braga, reconocida como mejor actriz por Aquarius, le aprieta la mano al verlo llegar.

A los 67 años, Martínez siente que la interpretación de Mantovani significó un punto de inflexión en su carrera. "Todo empezó con el premio en Venecia, que me dio algo así como un plácet internacional. Probablemente se me ve mucho más, se me valora más. Es como una escalera que no sabemos dónde termina", dice a la nacion, con la estatuilla apretada en la mano derecha.

Los focos se posaron en él al final de la gala de los Platino, como cara visible del triunfo de El ciudadano ilustre, vencedora también en las categorías mejor película y mejor guión. Los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat destacaban la ironía que significa el éxito de una ficción que reflexiona sobre lo mal visto que está el éxito.

"Era impensable que pudiéramos ir tan lejos y cruzar tantas fronteras con una historia en apariencia tan nuestra, tan argentina", dijo Duprat. Para Martínez, es simple: "Una película, por más local que sea, si logra trascender el costumbrismo y es profunda, llega a todas partes. El corazón humano no difiere, independientemente de las culturas".

Hay algo en ese mensaje que enlaza con el sueño que encarnan los Premios Platino de convertirse en la mayor celebración anual del cine de Iberoamérica; una vía para crear un espíritu de comunidad en un espacio de 800 millones de habitantes y 22 países. Y, por qué no, empujar la difusión a nivel global de la producción audiovisual en español y en portugués.

Lo explicaba detrás de escena el empresario Enrique Cerezo, director de la asociación de productores Egeda, creadora de los premios. "En algún momento en nuestro cine podría suceder lo que pasa en la música. Que haya un «Despacito» que ponga de moda lo latino en el mundo."

En su cuarta edición, Cerezo -presidente también del Atlético de Madrid- llevó a su ciudad la gala itinerante de este premio que espera convertir alguna vez en el Oscar hispano. Montó un escenario de proporciones monumentales en la Caja Mágica, un estadio futurista construido para albergar torneos de tenis. Se colocaron 3000 butacas. El show televisivo tuvo aspiraciones hollywoodenses, con números musicales y un desfile de estrellas de los países de la región, algunos designados para entregar estatuillas, otros simplemente invitados a exhibirse ante las cámaras a lo largo de tres horas de alfombra roja.

Joaquín Furriel, Luisana Lopilato y Darío Grandinetti -todos con proyectos multinacionales en marcha- fueron los argentinos que subieron a anunciar ganadores.

El ensamblaje de culturas, acentos y registros resultó por momentos dificultoso. Primero la música. El reggaetón del dúo cubano Gente de Zona abrió la ceremonia con su hit "La gozadera" y la cerró peligrosamente con "Macarena", al lado de Los del Río. El bahiense Abel Pintos tuvo su cuota de pantalla. Interpretó junto a India Martínez, Sofía Reyes y Arkano "La muralla", el poema de Nicolás Guillén que Quilapayún hizo canción en los 60.

El ritmo tampoco fluyó entre los presentadores, Natalia Oreiro y el cómico español Carlos Latre. Les costó bastante despabilar al público, aunque Latre lo buscara una y otra vez con su repertorio de imitaciones. Curioso que eligiera imitar a Messi y a Cristiano Ronaldo como primeras opciones en una gala de cine.

En las primeras filas la producción ubicó a figuras de fama regional: Imanol Arias, Kate del Castillo, Grandinetti, Angie Cepeda, Jorge Perugorría. Con las estrellas de Hollywood tuvieron menos suerte. Lo expuso con ironía Rob Schneider, elegido para entregar el premio al mejor actor: "Brad Pitt no pudo venir esta noche".

El discurso más emotivo fue de Edward James Olmos, distinguido con el Platino de Honor. "Siempre luché porque el cine latinoamericano alcanzara la categoría que se merecía -dijo el teniente Castillo de División Miami-. Nunca dejé que me parara ser latino, chicano. El talento no tiene fronteras ni límites, solo requiere oportunidades."

En ese clima de celebración cultural quedaron algo diluidos los intentos de artistas venezolanos de denunciar la crisis dramática de su país. Almodóvar -desacostumbrado a recibir un premio en su país- incluyó la política de manera contundente, al subir a recibir el Platino a mejor director por Julieta. Les dedicó el premio a quienes siguen buscando a sus familiares desaparecidos durante la Guerra Civil, un tema todavía incómodo en España.

Lo explicó después a la nacion: "Julieta surge de un tema que me inquietaba mucho. Cómo vivir cuando alguien con quien has compartido todo desaparece de repente de tu vida. Eso me hizo pensar mucho en lo que sufren las familias que no han podido enterrar a sus muertos. Hacer una película sobre la Guerra Civil fue un objetivo que siempre tuve, pero jamás me salió un guión".

Sobre Julieta dijo que había sido su obra más sobria. "Estoy feliz de haberme olvidado del barroquismo que forma parte de mi vida y de mi estilo", añadió, señalando el traje púrpura que lució en la gala. En eso se cruzó con Sonia Braga. Se besaron. La diva brasileña, de 67 años, lloró al recibir la estatuilla: "Esta película fue la historia más bonita que me tocó interpretar en mi carrera".

Los dos posaron con Oscar Martínez, Cohn y Duprat para la foto oficial de los grandes ganadores. Se les sumaron Edward James Olmos y el colombiano John Leguizamo, hombre de Hollywood al que le encargaron anunciar la mejor película.

Martínez siguió agradeciendo: "Los Platino ya son la gran fiesta del cine iberoamericano. Tenemos que defender nuestro cine y nuestra cultura de los mercados invasores". Ya no necesita presentación en España, después de Relatos salvajes, Kóblic (fue premiado en Málaga) y El ciudadano ilustre. Tiene proyectos en marcha aquí, mientras rueda en Nueva York una coproducción entre Estados Unidos, México y Bolivia titulada Tú me manques, en la que interpreta al padre de un joven homosexual que acaba de suicidarse.

El actor, los directores y el guionista Andrés Duprat se fueron de la Caja Mágica como los triunfadores indiscutidos. Un final de camino muy dulce para una película que alguna vez, en sus interminables cinco años de producción, pensaron que jamás conseguirían filmar.