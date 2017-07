Fernando Dente levanta vuelo como Peter Pan

El actor vuelve a encarnar al niño que nunca crece, un personaje que quiso hacer desde chico y que incluso lo ayudó a decidir su vocación

"Hubiese cambiado lo que sea por esta en este musical". Foto: LA NACION / Daniel Jayo

Entrar en el Gran Rex y encontrarlo completamente vacío, con los telones bajos y todo el equipo técnico y de producción ultimando los detalles para el ensayo que se va a dar a continuación, ya tiene una magia especial. Y si a esto le sumamos que se trata de una pasada general del musical Peter Pan, todos podemos volar, el plan es redondo. La obra se estrenó el año pasado y la vieron ya más de 100 mil espectadores, su elenco supera los 20 artistas en escena y el equipo que trabaja detrás ronda las 60 personas. Al frente del elenco que dirige Ariel Del Mastro está Fernando Dente y, junto a él, el Puma Goity como el Capitán Garfio, Josefina Scaglione como Wendy, Ángela Torres como Tigrilla, y Daniel Casablanca como el ayudante de Garfio.

La carrera de Dente tiene una ligazón especial con Peter Pan. Es que con apenas 14 años, un día se mandó para el Ópera, le inventó a su mamá una excusa y consiguió unos pesos para poder sacar su entrada. Algo intuía ese adolescente. Cuando entró y comenzó el espectáculo musical sobre Peter Pan no tuvo dudas: no sólo de su profesión, sino de que ese papel sería uno de sus sueños.

Wendy (Josefina Scaglione) y Peter Pan (Dente). Foto: MP/OZONO

"Muchas veces estuve a punto de hacerlo y no se terminaba de concretar. Es que es un espectáculo muy grande y tienen que coincidir muchas cosas. Por suerte siempre era yo el que estaba en los proyectos. Hubiese cambiado lo que sea por estar en Peter Pan", confiesa y muestra el tatuaje en el brazo que se hizo el año pasado en homenaje a esta experiencia.

De aquellos 14 a hoy pasaron 13 años y un recorrido que impresiona. El actor pasó de estar por dos temporadas en Derechos torcidos, el entrañable musical de Hugo Midón -al que considera su maestro indiscutido-, a High School Music, el reality televisivo que se convirtió en su verdadero despegue.También formó parte de musicales como Hairspray, Despertar de primavera, Sweeney Todd y Casi normales, entre otros; se asomó a la dirección con Criatura emocional, formó parte del ciclo televisivo Tu cara me suena y hasta se atrevió a ShowMatch. En el medio, además, incursionó en la pantalla grande en la película Abzurdah, con la China Suárez.

"Nada se compara con el teatro. Nada -asegura-.Y esto va mucho más allá de que es un hecho vivo. El teatro tiene algo de ritual y de trabajo en equipo que es único. A veces me encantaría que la gente pudiera ver lo que sucede detrás de escena, cómo hacen ese trabajo, porque el maquinista que mueve el carro puedo asegurar que tiene la misma concentración que la del actor con su escena. La actuación además es muy intensa. Y lo que es más importante para mí: lo que generás en el otro cuando contás una historia."

En este musical, Dente, además de bailar, cantar y pelear -para lo cual se entrenó en danza área y artes marciales- vuela muy alto, atraviesa la platea y se va por los aires. "Me encanta hacerlo, practiqué mucho, es muy difícil pero muy satisfactorio porque realmente es como volar. El equipo de acá es tan groso que no hay una gota de miedo. Puedo sentir miedo en una montaña rusa pero con ellos es confianza ciega; si ellos me dicen que está okey listo, solo disfruto", asegura.

Dente aprovechó el receso entre la temporada pasada y esta y se instaló por seis meses en los Estados Unidos para continuar con su entrenamiento actoral y vocal. Así que este nuevo año encuentra a un Peter Pan crecido. "Pero crecí bien", aclara con una sonrisa, conocedor de que el crecimiento, para este personaje que nunca jamás crece, podía ser peligroso.

"Fui aceptado por uno de los mejores conservatorios de actuación del mundo: el William Esper Studio, en Nueva York. La experiencia fue increíble, muy intensa y demandante. Además de ir de lunes a sábados y cumplir las 40 horas semanales de actuación, máscara, acento y muchas materias más, logré ser aceptado por Liz Caplan, una de las maestras de canto más importantes del mundo (entrenó a Hugh Jackman, Neil Patrick Harris, a Emma Watson para La Bella y la Bestia y a Kevin Spacey para los premios Tony). Es un ángel que apareció en mi vida y que me estuvo entrenando todos estos meses y ahora me da clases a distancia y contamos los días para volver a vernos".

Y con esa frase deja entrever algunos planes que tiene para su futuro. Aunque insiste en que los únicos ciertos son los relacionados con Peter Pan, confiesa que tiene ganas de hacer el segundo año en el conservatorio neoyorquino. Se oyen rumores sobre un posible protagónico del musical de Broadway Dear Evan Hansen en su versión local y también sobre una participación en un proyecto de Netflix. Pero según Dente no son más que eso, rumores.

Esta etapa de alto entrenamiento se nota en el escenario. "Realmente siento la diferencia porque la paso mucho mejor. Cuanto más entrenado estás, más fácil te sale y más lo podés disfrutar porque sabés lo que tenés que hacer. Esta es una profesión en la que estoy convencido que después de un tiempo tenés que frenarla y entrenar de nuevo, volver al escenario y entrenar de nuevo. Es fundamental."

La magia se vislumbra, se palpa, se percibe, aunque lleven ya más de 50 funciones a cuestas, la frescura la tienen intacta, el espíritu de camaradería se siente y todos, elenco y equipo, están felices. "Peter Pan tiene un significado muy presente, está muy cerca de mi vida. El crecer, el estar conectado con las creencias, con los pensamientos, con los deseos. Peter Pan sin dudas es una gran aventura."

Peter Pan, todos podemos volar

Funciones, hasta el domingo, a las 15.30 y a las 18

Teatro Gran Rex, Corrientes 857