Mundial de Natación. Los argentinos en Budapest: un comienzo sin grandes ilusiones

BUDAPEST.- Este domingo se estrenaron los primeros tres nadadores argentinos en Budapest, Martín Naidich , Virginia Bardach y Santiago Grassi . Lejos de sus mejores marcas, ninguno pudo acceder a las semifinales. "Era una jornada particular porque ninguno de los chicos corría en su prueba principal", advirtió Gustavo Roldán, jefe técnico de la expedición argentina en Budapest, en diálogo con LA NACION. "Hay grandes nadadores que se han quedado fuera de las semis. Y nadar durante la mañana nunca es fácil. El organismo funciona mejor en el turno tarde, a nivel hormonal los deportistas se encuentran más óptimos", completó Roldán.

Naidich compitió en 400 libres. Llegó a Budapest con una marca de calificación de 3:52,23; sin embargo, en el Duna Arena se quedó lejos de su registro y firmó un tiempo de 3:55,42. "Martín estuvo nadando más sobre ritmo de fondo (pruebas de resistencia, a partir de 800 metros) que sobre el de 400. En cualquier caso, su marca para meterse en el torneo no estuvo nada mal", explicó Roldan. "Me quedé con una buena sensación, aunque no me gustó el tiempo final", analizó Naidich, que finalizó en el puesto 35 sobre 52 competidores. "Para la próxima carrera creo que voy a estar mejor, la sensación no fue mala", añadió el porteño que ahora nadará en los 800 metros libres. El oro en su prueba se lo llevó el chino Sun Yang, que firmó la quinta mejor marca de todos los tiempos: 3:41.38.

Virginia Bardach, por su parte, quedó en el puesto 31 en los 200 metros combinados. "Vicky no nado bien. No se pudo acomodar bien en la carrera. Lo hizo bien en mariposa, en espalda también bastante bien, pero se desacomodó en pecho y ya no pudo volver al ritmo de la competencia", subrayó Roldán. Bardach firmó un tiempo de 2:19,29 cuando su marca de clasificación estaba en 2:13,46. La cordobesa volverá a correr el próximo miércoles en los 200 mariposa. El que sí estuvo cerca de su marca fue Santiago Grassi. El santafesino, que quedó 17 en la clasificación, hizo un tiempo de 23,99 cuando su registro estaba en 23,89. "Santiago estuvo bien, cerca de su marca", dijo Roldán. "Quizás esperábamos registros un poco mejores, pero puede nos afectó un poco los nervios. Hasta que te vas metiendo en el torneo eso te puede afectar un poco, pero no es excusa", concluyó el jefe técnico de Argentina.