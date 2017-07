Ben Affleck no quiere colgar el traje de Batman

El actor refutó los rumores que indicaban que estaba harto del superhéroe: "Mi interés sigue siendo el mismo de siempre"

Jason Momoa y Ben Affleck, junto a los fantásticos. Foto: AFP

Para los seguidores de las sagas de superhéroes, anteayer fue un día clave. En San Diego, California, más precisamente en el salón H del enorme centro de convenciones que aloja anualmente la convención de cómics, series y películas del género, Comic-Con, se revelarían ciertos misterios que rondaban insistentemente las redes sociales desde hacía semanas. Por un lado, estaba la incógnita sobre la continuidad de Ben Affleck como el Batman de las próximas películas de Warner/DC y por el otro, muchos esperaban que a la hora de presentar sus nuevos films los estudios Marvel por fin revelaran algo sobre su primera película encabezada por una encapotada femenina, Capitán Marvel. Y todo eso mientras Netflix mostraba imágenes de la nueva temporada de Stranger Things y anunciaba las nuevas temporadas de Iron Fist, Luke Cage y Daredevil, además de adelantar el primer episodio (sólo para los presentes en el salón H) de TheDefenders, que estará disponible desde el 18 de agosto en la plataforma.

Para despejar suspicacias y restarle problemas del detrás de escena a la saga DC, Affleck fue contundente desde que apareció sobre el escenario junto a Gal Gadot (Mujer Maravilla), Ezra Miller (Flash), Jason Momoa (Aquaman) y Ray Fisher (Cyborg) para presentar La Liga de la Justicia, que se estrenará en noviembre.

Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Cate Blanchett y Jeff Goldblum. Foto: AFP

"Para que quede claro: soy el tipo más suertudo. Batman es el papel más jodidamente cool de cualquier universo, DC o Marvel", aseguró el actor, para dar por terminados todos los rumores que aseguraban que ya no estaba interesado en seguir interpretando al caballero oscuro. "Si el estudio me quiere, volveré", explicó Affleck, que adjudicó la percepción sobre su supuesta falta de entusiasmo con interpretar a Batman en el futuro a su decisión de no dirigir el próximo film del personaje, trabajo del que se hará cargo Matt Reeves, director del notable renacimiento cinematográfico de El planeta de los simios.

"Mi interés por el personaje sigue siendo el mismo de siempre. Hice dos películas. Siempre tuve la intención de hacer una tercera si Warner quería hacerla. Si el batiteléfono suena, lo voy a atender", concluyó el actor para alegría de los presentes en el encuentro de San Diego. Allí también se reveló que la película dedicada a The Flash estará basada en un cómic que sitúa al personaje en un universo alternativo en el que el superhéroe ya no tiene sus poderes, Superman fue capturado por el gobierno desde que llegó a la Tierra y Aquaman y la Mujer Maravilla están en guerra. Para muchos, el hecho de que en esa narrativa Bruce Wayne esté muerto confirma que luego del tercer film de Batman Affleck dirá adiós al personaje que por ahora sigue interpretando.

Supernovedades

Para los que imaginaban que después de su ausencia en D23, la convención para fanáticos de los estudios Disney que se realizó hace poco en Anaheim, California, Brie Larson haría una aparición triunfal durante la presentación de Marvel en Comic-Con, la desilusión debe de haber sido intensa. Aunque Capitán Marvel, el film que protagonizará Larson, está anunciado recién para marzo de 2019, muchos esperaban que además de ver más imágenes de la inminente Thor: Ragnarok podría escuchar de boca de la ganadora del Oscar qué se siente ser la primera mujer en tener su propio film de Marvel. Claro que aunque Larson no estuvo sí se revelaron detalles de la trama: la acción transcurrirá a mediados de los años 90.

Otra de las novedades que emocionaron a los fanáticos del género fue el anuncio de que Michelle Pfeiffer, para algunos la Gatúbela definitiva, se mudará a Marvel para interpretar un personaje fundamental en la nueva aventura de Ant-Man.