Medio año de clases perdido en Santa Cruz

Un conflicto sindical no debe realizarse a costa del futuro de los alumnos, como ocurre en la provincia patagónica, donde aún no empezó el ciclo lectivo

Luego de años de desmanejos, el Estado parece hallarse ausente en la castigada provincia de Santa Cruz. Basta con ver el drama escolar que allí se vive, pues muchos alumnos están por perder el año.

Son numerosos los días de clases perdidos en las distintas jurisdicciones escolares, pero el problema ha alcanzado un nivel crítico en Santa Cruz, donde, aunque parezca mentira, alrededor de 70.000 chicos aún no han iniciado el año escolar.

Eso se debe a la huelga declarada por el 80% de los docentes a causa de reclamos salariales, motivo reiterado a lo largo del país, con diversas alternativas, si bien el paro sólo se ha mantenido constante en la provincia patagónica. Esa ingrata realidad produce bien conocidos perjuicios que recaen sobre los alumnos especialmente, concretados en la disminución o en la pérdida de la disciplina del estudio, el deterioro en la integración de los conocimientos, la ausencia, en fin, de meses de clases, que reduce inevitablemente la posibilidad de avanzar en el contenido previsto en los programas.

Si todo esto es responsabilidad ajena a los alumnos y, sin embargo, son ellos los perjudicados, es evidente que se comete una grave injusticia que es irreparable, lo que nadie ignora, porque el tiempo perdido es sabido que no se recupera.

El drama tiene también otro costado, que es el grave perjuicio de los padres que no tienen con quién dejar a sus hijos cuando deben ir a trabajar.

El panorama en Santa Cruz es complejo. Adosac, el gremio mayoritario, y AMET, el de los docentes de Educación Técnica, mantienen la huelga. Los colegios estatales permanecen cerrados, salvo aquellos en que algunos docentes dan clases porque no adhieren al paro y lo informan a través de las páginas de Internet.

Muchos chicos desconocen aún quiénes podrían ser sus docentes de este año. Los colegios privados, que son relativamente pocos para la población escolar sin escuela, han agregado nuevos cursos en lugares que no eran aulas y que, en algunos casos, son capillas. La mayoría de los alumnos aguarda en sus casas las novedades que no llegan de las escuelas y extrañan la falta de contacto con los compañeros. Los padres se hallan lógicamente inquietos por el prolongado conflicto, que no se resuelve.

Mientras tanto, los reclamos salariales se concentran ahora en pedir un aumento semejante al recibido por los docentes de la provincia de Buenos Aires.

Hay familias que contratan maestros particulares. También, se dan clases de apoyo en espacios cedidos por la Municipalidad de Río Gallegos.

La mayoría coincide en que el año pedagógico ya está perdido. Los que pudieron hacerlo se inscribieron en colegios privados. El consejo educativo provincial, clave en la solución del conflicto, todavía no se ha expedido. Los padres dudan, algunos creen que lo mejor sería la opción de cumplir un año con normalidad, en tanto que otros creen que deberían presentarse alternativas para poder optar. Entre las opiniones emitidas, una madre sostuvo que es el Estado el que debe garantizar el funcionamiento escolar y no lo está haciendo. Al estado provincial le corresponde solucionar la cuestión. Algunos alumnos especulan que podrán pasar de año sin mayores esfuerzos y, por eso, circula el rumor de que las universidades no van a admitir títulos aprobados "por decreto".

Resulta difícil admitir que una situación tan delicada, que afecta especialmente a menores de edad inocentes, no pueda resolverse y persista indefinida la fecha de reanudación de las clases. En verdad, a esta altura, la recuperación es materialmente inviable. Algo tan grave para nuestra sociedad no debe continuar y una experiencia de este carácter no debería reiterarse. Es injusto y cruel que los reclamos gremiales en educación siempre se efectúen a costa de los alumnos y sus familias.

Es necesario que el actual conflicto sea aleccionador de cara al futuro. El gobierno nacional tampoco puede mantenerse al margen durante tanto tiempo cuando tantos niños y adolescentes ven perjudicarse su formación escolar y, en definitiva, su futuro.