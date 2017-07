De los lectores, cartas & e-mails

Respeto por lo público

Cada día que pasa me doy cuenta de lo lejos que estamos de la educación y el respeto. Estaba en un café muy tradicional en la plaza de Cataluña y las ramblas, en Barcelona, cuando cuatro jóvenes se sentaron en el cantero de un árbol y comenzaron a tocar la guitarra y un tamboril. Inmediatamente se acercaron dos agentes de policía y de muy buena manera les preguntaron si tenían autorización del ayuntamiento. La respuesta fue negativa, por lo cual los agentes les señalaron que debían pedir permiso, que les entregarían un carnet y los ubicarían donde el ayuntamiento lo considerara factible. Les dijeron también que debían comprender, que era un lugar público y no podían estar ahí. Sin patoterismo, sin contestar nada, más que un "gracias, ya nos vamos", los jóvenes se levantaron y se fueron.

Cuánto nos falta para respetar el espacio público.

María Cristina Florez

DNI 5.639.267

Crisis energética

No sólo la administración anterior es responsable del desmadre eléctrico, sino también el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con su imprevisión y aparente falta de planificación. La interrupción del suministro ha sido una constante desde el inicio de las bajas temperaturas. En mi caso, he padecido este mes nueve cortes de distinta duración. Y digo esto porque las autoridades han permitido y permiten la construcción indiscriminada de edificios, que además, en su gran mayoría, están equipados solamente con artefactos eléctricos, obviando la instalación de gas, con un criterio que -estimo- es exclusivamente mercantilista. Conociendo el clima veraniego de esta ciudad, es dable suponer que será sólo habitable en otoño y primavera.

Señores del gobierno, no pierdan su tiempo en venir a tocarme el timbre para pedir mi voto, seguramente aquél no funcione por falta de luz.

Roberto Daniel García

DNI 10.868.540

Recaudar en la ruta 2

ARBA parece tener una agencia nueva, que está en todo el trayecto de la ruta 2. Sus agentes son cámaras que registran cualquier mínimo desvío de la velocidad permitida, que varía en ocasiones en forma amplia y repentina, con un celo que no parece existir en el caos del tránsito diario en la ciudad, donde se violan semáforos, se retoman avenidas, se estaciona en cualquier lado, etc. Faltas que en su mayoría resultan impunes. Viajé recientemente a Mar del Plata con el cuidado de estar atento a las indicaciones de velocidad, porque sabía de la existencia de estos "agentes". Ni así me salvé de la multa por un exceso de velocidad de 11 km/h. Esa diferencia puede ser perfectamente atribuible a factores externos a la voluntad del conductor: circunstancias del tránsito, error del velocímetro, señalización, etc.

Estoy a favor de un mejor control de las violaciones de las normas de tránsito, ya que sólo aprendemos si nos duele el bolsillo, pero las autoridades deberían ser coherentes entre lo que permiten en la ciudad y lo que pretenden hacer cumplir en la ruta. Si no es así, no se logra incorporar la norma y la multa parece simplemente un impuesto más.

Hugo H. Campanelli

DNI 13.394.695

Vuelos low cost

Entiendo la preocupación del lector García Cano respecto de la posible pauperización de los servicios prestados por las compañías aéreas tradicionales con la llegada de las denominadas low cost. Soy viajero frecuente de Latam y Aerolíneas, y observo últimamente un comportamiento diametralmente opuesto entre ambas. De mi experiencia con Aerolíneas desde hace más de dos años, junto con la modernización de su flota, se percibe una mejora en su nivel de servicio, buenos horarios, bajo nivel de cancelaciones y alto registro en puntualidad, sumado a personal con buena predisposición y atento a las necesidades del pasaje. A diferencia de Latam, ha mantenido el servicio de snacks y bebidas a bordo, y cuenta con una clase Cóndor con un programa de upgrade muy favorable para viajeros frecuentes. Es bueno que existan múltiples opciones y sana competencia, obliga a las empresas a buscar eficiencia en sus procesos. Las compañías tradicionales deberán competir con las low cost bajo la ecuación "precio-prestación", y el consumidor deberá valorar y elegir por el precio que paga el nivel de servicio a recibir.

Ernesto Daniel Coronas

DNI 12.588.285

Policías y celulares

Frecuentemente se puede ver en las calles a policías en servicio dedicando demasiado tiempo a sus teléfonos celulares personales. Si la fuerza provee a sus efectivos de medios de comunicación adecuados y eficientes, sería conveniente que se limitara el uso de otros artefactos que, por ser fuente de distracción, atentan contra el debido cumplimiento de las tareas específicas.

Rosendo Gayol

DNI 4.360.906

¿Puerta a puerta?

Mi hijo estudia desde hace tres años en Francia y se postuló recientemente para un máster en Londres. Antes de viajar, el mes pasado, envió a nuestra casa en Buenos Aires una valija con libros y pertenencias: la despachó por correo estatal francés, contratando un servicio "puerta a puerta". Para mi sorpresa recibí del Correo Argentino dos notificaciones indicándome que debía retirar el envío en la sucursal de Retiro. Allí fui en dos oportunidades y me encontré con larguísimas colas para iniciar el trámite. Consulté al personal de seguridad y me comentaron que todos los días era igual, y que el trámite podría demorarse tres horas. Días después pregunté en otra sucursal del Correo Argentino, cercana a mi domicilio, y una empleada me dijo que nada podía hacer y me sugirió que reclamara telefónicamente a un número 0800, dado que el envío era "puerta a puerta". Nueva y dasagradable sorpresa. Imposible hablar con una persona. Sólo es posible escuchar una cinta grabada que pide introducir el código del envío para conocer su estado. En mi caso, me informó que la valija había sido remitida a su lugar de origen.

Pasan los gobiernos y las administraciones, pero la burocracia, los vicios y las trabas subsisten. ¿Quién se lo explica ahora a mi hijo?

Julián Ripoll

DNI 14.951.419

