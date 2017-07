Guillermo Montenegro: "La gente entiende que «Mariu» está poniendo el cuerpo"

El ex ministro de Macri peleará en el Congreso por más fondos para la provincia y nuevas medidas contra la inseguridad

En sus recorridas de campaña por la provincia de Buenos Aires, Guillermo Montenegro aseguró que su función como tercer candidato a diputado de Cambiemos es "explicar los cambios estructurales que se están generando en la provincia desde que «Mariu» asumió como gobernadora" y señala que aceptó el desafío porque "la gente claramente está entendiendo que «Mariu» y todo el equipo están poniendo el cuerpo". Mariu es María Eugenia Vidal, de quien se define como amigo personal. Todos los candidatos de Cambiemos tienen la instrucción de referenciarse en ella para asociarse a la figura con mayor imagen del macrismo en la provincia.

-¿Cuáles son las propuestas de Cambiemos en esta campaña?

-Estamos tratando de escuchar más que hablar. Sí explicar los cambios estructurales desde que "Mariu" asumió como gobernadora, lucha contra la corrupción, las mafias y las drogas que la llevó hasta vivir en una base militar.

-¿Creen que están ganando esta batalla contra la inseguridad y las mafias?

-Se está dando la batalla que nunca se dio. Hasta ahora no hubo nunca una decisión política desde el gobierno provincial y nacional en los últimos quince años. La gente claramente está entendiendo que "Mariu" está poniendo el cuerpo y que todo el equipo que rodea a ella y a Mauricio [Macri] también.

-¿Hay estadísticas de la evolución de inseguridad?

-El homicidio bajó. El robo y el hurto subieron un poquito. Cuando haya confianza el delito te va a subir porque la gente tendrá confianza en hacer las denuncias correspondientes. Estos aplicativos tienden a esto. A que vos tengas la verdadera información para tomar decisiones.

-¿Podría ir usted a un cargo al gabinete?

-Es aventurado hablar de eso hoy. Mi principal preocupación en esta elección es acompañar a María Eugenia como candidato y asumir mi banca.

-¿Qué proyectos impulsará en las áreas de seguridad y justicia?

-Sobre todo, buscar mejores herramientas para un mejor presupuesto para la provincia y para mayor agilidad en investigaciones policiales y judiciales, los procesos federales, porque narcotráfico y secuestro son delitos federales.

-Cuando usted fue enviado a Uruguay como embajador se dijo que tuvo un enfriamiento en la relación con Macri y Marcos Peña. ¿Eso ocurrió?

-¡No! A los 20 días de asumir fue Mauricio a Uruguay y estuvo conmigo y con el presidente Tabaré Vázquez. Y Marcos estuvo en enero en casa en Uruguay.

-¿Quién lo llamó para ser candidato: Vidal o Macri?

-Hablé con los dos. Primero hablé con "Mariu", porque soy candidato de la provincia, pero también con Mauricio.

-Vidal dijo que si gana Cristina se resentirá la lucha contra las mafias

-El único temor es no solucionar el problema de los bonaerenses. El enemigo son los problemas, no los rivales políticos. La batalla que está dando "Mariu" es contra las mafias, la droga y la corrupción, todo existía y hubo decisión de no abortarlo.

-¿Si gana Cristina la gente avalará a las mafias?

-Los gobiernos anteriores nunca actuaron contra las mafias como lo está haciendo "Mariu".

-¿No creen que hubo errores políticos y económicos por los cuales Cristina hoy está tan fuerte en las encuestas?

-La gente en 2015 votó un cambio y ese cambio lo personifican Mauricio a nivel nacional y María Eugenia en la provincia. Estamos buscando que ese cambio se haga cada vez más efectivo. No pensar primero en el otro equipo. El problema es cómo jugamos nosotros.

-¿Creen entonces que van a ganar a nivel provincial y nacional?

-No. Futurología yo no hago.

-Usted nombra muchas veces a María Eugenia. Pero en la boleta estarán Bullrich y Ocaña. ¿No es peligrosa esa estrategia?

-Lo mío no es una cuestión de estrategia, yo tengo la suerte de admirarla. Yo soy amigo de María Eugenia y la quiero.

-Como ex juez, ¿Cristina tiene que ir presa?

-Tiene que responder ante la Justicia como cualquier persona.

-¿Julio De Vido tiene que ser expulsado del Congreso?

-A mí no me gustan los fueros. Nacieron para otra cosa, Sí, estoy de acuerdo con el dictamen y la figura de inhabilidad moral sobreviniente por los procesamientos que tiene.

-¿Y Menem tiene inhabilidad moral para ser candidato por estar condenado?

-Lo tendrá que revisar el Senado en su momento.