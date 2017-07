Lejos del poder: en qué andan las principales espadas del equipo de Axel Kicillof

El ex ministro es muy activo en el Congreso; sus compañeros se reparten entre la consultoría, la academia y hasta la política del fútbol

El ex ministro de Economía Axel Kicillof. Foto: Archivo

"Decime que esta vez no es lo que pienso, vendrás a rescatarme del silencio. Decime que éste ya es tiempo de descuento. Por fin se terminó el experimento? por fin se terminó el experimento? por fin se terminó el experimento?", repite el estribillo final de "Experimentos controlados", pegadiza canción de retoques ochentosos y segundo single del álbum Remanentes, grabado por la banda que lleva ese nombre y en la que Augusto Costa, ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner, toca el bajo y compone.

El primer disco de los Remanentes tiene nueve temas, algunos viejos y otros compuestos el año pasado por Costa, y sólo puede escucharse en Internet (https://remanentes.bandcamp.com/). Costa fue producido por su amigo, la voz del grupo y ex director de Lealtad Comercial durante su gestión Sebastián Rubín (ideólogo además de varias bandas, como Los Andes o Los Campos Magnéticos). Esta vuelta a las artes musicales es sólo un ejemplo de los variados caminos elegidos por el grupo de funcionarios que hasta fines de 2015 condujeron la economía liderados por Axel Kicillof.

En el núcleo duro de amistades nacidas en la militancia de la agrupación Tontos pero No Tanto (TNT) en el Colegio Nacional de Buenos Aires o en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA están el propio Kicillof, Pablo López, Emmanuel Álvarez Agis, Javier Rodríguez, Cristian Girard, Carlos Bianco, Cecilia Nahón, Mariana González, Nicolás Arceo y Paula Español. Y mientras algunos de esos "jóvenes" que pasaron por el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda) tienen hoy empleos en el sector público o en una intendencia amiga, otros armaron sus consultoras privadas aprovechando su expertise en el gobierno de la ex presidenta. La mayoría retomó actividades en el mundo académico o en centros de estudios alineados al kirchnerismo.

Eso no quita que, luego de años de gestión y militancia, además no retomaran sus pasiones. Bandas de música, política futbolera, libros o, incluso, la acrobacia.

A Costa le gusta la música desde siempre. Muchos incluso recuerdan su paso como DJ por una importante embajada. Toca la guitarra, el bajo y compone, y luego de ser padre de Amanda, el año pasado, decidió grabar. Fue para esa ocasión especial que armaron Remanentes. ¿De qué trabaja? En 2016 fue asesor del diputado Kicillof en el Congreso, pero hoy tiene un puesto en la Auditoría General de la Nación (AGN) como gerente de Control de Gestión del Sector No Financiero. "Está del otro lado del mostrador, auditando al macrismo", cuentan cerca de quien tuvo la difícil tarea de reemplazar al todopoderoso Guillermo Moreno en la administración del comercio argentino.

Tras cerrar su gestión oficial, retomó su cátedra de Finanzas Públicas en Económicas de la UBA. Además, desde 2015 es vice de la Agrupación Cruzada Renovadora, con la que intentará en noviembre disputarle el poder en el club de fútbol Vélez Sarsfield a Raúl Gámez. Cerca de este economista y deportista -buen jugador de tenis y delantero de Bidonde, el equipo histórico del Nacional, donde juega y donde se rompió los ligamentos cruzados el año pasado- dicen que se tiene fe. Costa es el único de los ex hombres de Kicillof en la lista de Unidad Ciudadana. Ocupa el noveno lugar como candidato a diputado porteño.

Muchos de los acompañantes de Kicillof volvieron a las aulas. Carlos Bianco (ex secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, conocido, por su look, como "el doble de Axel") retomó las clases de economía en la Universidad de Quilmes; Pablo López, ex secretario de Finanzas y hombre que debió lidiar con los fondos buitre, hace lo mismo, pero en la Universidad Nacional de José C. Paz; Cecilia Nahón, embajadora en Estados Unidos entre 2013 y 2015, es profesora de la American University Washington College of Law. Su curso es sobre "G20, Naciones Unidas y el FMI: deuda soberana y finanzas para el desarrollo". A veces despunta el vicio en sus críticas columnas radiales para la Radio 750 y el canal C5N.

Otros acompañantes lograron reubicarse en think tanks o intendencias alineadas al kirchnerismo. Mariana González (ex secretaria de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad) y Nicolás Arceo (número dos de Kicillof en temas energéticos) volvieron a Cifra, el centro de estudios de la CTA de Hugo Yasky, gremialista cercano a Kirchner y candidato a diputado de Unidad Ciudadana. Cristian Girard, ex número uno de la CNV, tras la gestión de Alejandro Vanoli, es ahora secretario de Economía del municipio de Moreno, donde gobierna desde fines de 2015 el kirchnerista Walter Festa.

Cuentan que Javier Rodríguez, el brazo de Kicillof en Agricultura como secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria, creó su propia consultora vinculada a temas del campo, aunque nadie pudo confirmarlo en su entorno. Emmanuel Álvarez Agis -ex viceministro de Economía- armó PxQ (precios por cantidad) con una mirada puesta en la macroeconomía. Pero además dirige la carrera de Economía de la Universidad Arturo Jauretche. Allí prepara el manual de economía de la materia introductoria. Lo mismo hizo Paula Español, que en abril del año pasado creó Radar (Radiografía Argentina). Por eso, no fue raro verla a fines de 2016 buscando clientes entre los participantes del encuentro anual de la UIA en Parque Norte.

Español, la custodia de todo lo que entraba y salía del país en tiempos de Kicillof, se llevó a algunos de sus jóvenes de la Subsecretaría de Comercio Exterior a su consultora en Colegiales. Entre otras cosas que retomó tras la función pública está el trapecio. La vuelta a esa aventura hizo sufrir a su hombro, cuentan cerca de ella. La economista de la UBA y doctorada en Francia dice ser una de las que más saben sobre el tejido industrial argentino y tiene como clientes a empresas y cámaras. Todos, según contaron a la nacion, mantienen contacto entre ellos y participan, con mayor o menos compromiso, en Unidad Ciudadana.

Kicillof, la espada del kirchnerismo en el Congreso, tiene aún un par de años más como diputado. Actualmente, esa tarea se mezcla con la campaña, donde suma actividades como charlas con vecinos o visitas a fábricas en problemas. Pese a que está de licencia en las dos materias que dictaba en la UBA, da algunas clases de posgrado. Es que nunca abandonará la academia, donde velozmente pasó de rockstar a ministro de Economía con claroscuros. Tampoco dejará sus ideas más profundamente arraigadas. Incluso, dicen que busca expandirlas por el mundo. Para eso, ya se prepara para vender su libro sobre John Maynard Keynes en Estados Unidos y Gran Bretaña.

Quién es quién en el ex equipo de Axel Kicillof

Augusto Costa

Ex secretario de Comercio

Es gerente de la Auditoría General de la Nación, profesor de la UBA y quiere disputar la vicepresidencia del club Vélez Sarsfield.

Emmanuel Álvarez Agis

Ex viceministro de Economía

Dirige la consultora PxQ (significa Precios por Cantidad), dedicada al análisis macro, y la carrera de Economía de la Universidad Arturo Jauretche.

Cecilia Nahón

Ex embajadora en EE.UU.

Es profesora de la American University Washington College of Law, en esa capital, y tiene columnas en la Radio 750 y en el canal C5N.

Paula Español

Ex subsecr. de Comercio Exterior

Dirige la consultora Radar (Radiografía Argentina), participa de Unidad Ciudadana y practica la disciplina del trapecio.