Máximo Kirchner se mete de lleno en la campaña bonaerense

Recorre el conurbano para apoyar a sus candidatos en municipios manejados por otros espacios políticos

Es diputado por Santa Cruz y no es candidato en estas elecciones, pero en los últimos diez días se convirtió en una figura clave de la campaña de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires. Una suerte de delegado de la ex presidenta, Máximo Kirchner se metió de lleno en la batalla bonaerense para apuntalar las candidaturas de los kirchneristas "sin tierra", como se conoce a los dirigentes de distritos gobernados por otras fuerzas.

El raid proselitista del jefe de La Cámpora empezó el sábado 15 de este mes, en Florencio Varela, donde respaldó la lista para el Concejo Deliberante que encabeza el actual concejal Héctor Salatino, dirigente de Nuevo Encuentro. El martes 18 estuvo en Lanús, para dar su apoyo a la boleta que tiene como primer candidato al actual diputado Edgardo Depetri, y el viernes pasado visitó Quilmes, donde encabezó el acto de presentación de la lista que encabeza Matías Festucca, un abogado cercano a Aníbal Fernández.

El ritmo de actividades, anticipan en el entorno de Máximo Kirchner, se sostendrá hasta las PASO del 13 de agosto.

Pese a que fue elegido en 2015 en Santa Cruz, el diputado evitará la campaña en esa provincia, marcada por la crisis económica, y se concentrará en Buenos Aires.

Para los próximos días se anticipa un plato fuerte: el hijo de la ex presidenta tiene previstos actos en San Martín y en Hurlingham, los dos municipios gobernados por intendentes que apoyan la candidatura de Florencio Randazzo, Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta, respectivamente. El kirchnerismo pretende que un buen resultado de Cristina Kirchner en esos distritos en las PASO fuerce a los jefes comunales a desvincularse de las elecciones nacionales y concentrarse sólo en la competencia local.

Referente de su madre

En todos los casos, Máximo Kirchner actúa como el referente más directo de la ex presidenta. Su presencia es una forma de expresar el respaldo de Cristina, que ha decidido tener apariciones más espaciadas en el territorio. El jefe de La Cámpora se mete incluso en distritos donde hay más de una lista de UC para las PASO.

Un caso especial es el de Florencio Varela. Es el único de los municipios de los que visitó Máximo Kirchner gobernado por un intendente propio, Julio Pereyra. Ocurre que el dirigente es candidato a diputado provincial por la tercera sección electoral y piensa dejar la intendencia en diciembre, después de 25 años. Las elecciones primarias operarán como una suerte de anticipo de la disputa por la sucesión del intendente, que será reemplazado hasta 2019 por su secretario de gobierno, Andrés Watson. La lista que apoya Pereyra lleva como primer candidato a Daniel González, otro hombre de confianza del jefe comunal.

"Hay una tentación de querer igualar a todos, de decir que todos los políticos son iguales, pero no todos los dirigentes son iguales: con algunos el pueblo come y con otros no come", lanzó en ese acto Máximo, apuntando directo a Mauricio Macri.

En Lanús, distrito que La Cámpora estuvo a punto de gobernar por medio de la candidatura del ex secretario de Justicia Julián Álvarez, el kirchnerismo cerró filas detrás de Depetri. El diputado apuesta a pelearle el municipio al intendente, Néstor Grindetti (Pro). Quilmes también será territorio de primarias en UC. En un primer momento se inscribieron cuatro listas, pero finalmente podrían quedar sólo dos. La que apoyó Máximo tiene como primer candidato a Festucca, producto de un acuerdo entre Aníbal Fernández y La Cámpora, que en el distrito tiene a la diputada Mayra Mendoza como dirigente más fuerte.

La lista de UC en San Martín está encabezada por el actual concejal Hernán Letcher, dirigente de La Cámpora que peleará por la intendencia en 2019. En Hurlingham se da otro caso particular, porque la dirigencia camporista tenía muy buena relación y hasta integraba el gabinete de Zabaleta.

Cinco funcionarios del municipio renunciaron a sus cargos el mes pasado, después de que se confirmó que Zabaleta apoyaba la candidatura de Randazzo. La presencia inminente de Máximo en el distrito será un dedo en la llaga para el intendente, más volcado a retener el poder local que a la disputa provincial.