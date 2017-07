Un crack apoyado en ? 36.000.000

Froome, campeón del Tour por cuarta vez, se respalda en el equipo Sky y su presupuesto

PARÍS.- Esa maravilla que es La Ciudad Luz enmarcó el novedoso dominio de Reino Unido (cuarto éxito en cinco años) y la confirmación del potencial de Colombia (cuarto podio en el mismo lapso) en el Tour de France. Y una mirada más allá de la planilla final abre otra historia que la de Christopher Froome tetracampeón y Santiago Urán y Romain Bardet escoltas: el enorme poderío del conjunto británico Sky, su inusual estrategia y la histórica dicotomía entre ser líder de equipo y eclipsarse para estar al servicio de la victoria de un compañero.

El espectacular paseo por la Avenida de los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, la Plaza de la Concordia y el Museo del Louvre coronó la 21ª etapa, ganada por el holandés Dylan Groenewegen, sin modificar un resultado general que tuvo a Froome 54 segundos delante del colombiano Urán y 2m20s delante del francés Bardet, que superó por un segundo al español Mikel Landa.

Los compañeros de Landa rieron cuando éste simuló lanzar un ataque para arrebatarle el podio a Bardet. El español, en realidad, no tenía margen de acción: participó en la carrera para ayudar a Froome. A eso lo obligó el contrato con Sky, que él cumplió al pie de la letra. Por última vez, pues Landa no seguirá en la escuadra, por una contundente razón: quiere dejar de iluminar a otro y tener brillo propio. "Esto no puede volver a pasarme. No volveré a ir de segundo", explicó.

Es un problema de abundancia para Sky. Su presupuesto de 36.000.000 de euros le permite contar con varias estrellas, pero el objetivo es uno solo: Froome vencedor. "Es muy complicado competir con esa diferencia económica. Sky puede hacer dos o tres equipos de gran nivel", lamentó el bicampeón Alberto Contador, de España. Movistar, la escudería del colombiano Nairo Quintana, posee 15 millones; AG2R, la de Bardet, 12 millones; Cannondale, la de Urán, 10 millones. Aun así, Sky hace algo raro: resigna sprinters para tener ultraprotegido a Froome en la montaña.

Claro que, de todos modos, el británico es un fenómeno, muy bueno en las alturas y excelente en las contrarreloj. Por algo está a un triunfo del récord de cinco de las leyendas Jacques Anquetil y Bernard Hinault (Francia), Eddy Merckx (Bélgica) y Miguel Indurain (España). Y tiene todo a mano para igualarlo.

Agencias AFP y DPA