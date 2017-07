Pieres de oro: Facundo y Gonzalo son tricampeones de Inglaterra

Ganaron el Abierto Británico en Cowdray; Facu jugará junto a Cambiaso en EE. UU.

El 1-3 en el tablero y el tacazo que rozó a Gonzalo y lo tuvo bajo asistencia médica durante un rato en el chukker inicial fueron falsas alarmas para los hermanos Pieres en la lluviosa tarde, bien inglesa pese al verano. Líderes de King Power Foxes, fueron factotum de un 13-8 sobre El Remanso en la final del Abierto Británico, jugada en Cowdray, unos 60 kilómetros al suroeste de Londres, y levantaron por tercer año consecutivo la Copa de Oro, el trofeo más importante del polo europeo.

Un abrazo y sonrisas fueron, apenas, el festejo de Gonzalo y Facundo con la camiseta azul. Tal vez la repetición de éxitos y el hecho de que en el conjunto rival no hubiera grandes figuras menguaron una celebración que para otro habría sido de euforia. Quizás no para Adolfo Cambiaso, por ejemplo, que esta vez no participó en los playoffs del torneo, tras una lesión muscular en una pierna sufrida en la última fecha de clasificación. Sin él, RH, que venía de conquistar la Copa de la Reina -el otro gran premio de la temporada inglesa- no fue lo mismo y no superó los cuartos de final.

Para King Power Foxes el quiebre fue el tercer período, cuando con un 3-0 pasó de 3-3 a 6-3. Apenas después del descanso largo, consiguió otros dos goles y con el 8-3 quebró definitivamente el desarrollo. El Remanso, con una formación equilibrada de 21 goles de handicap (uno menos que el campeón) y jugadores de entre 4 y 6, no logró sostener el ritmo y la categoría de los Pieres.

"Esta Copa de Oro es muy importante. Son tres seguidas. ¡Muy bueno!", escribió a LA NACION Facundo, que resultó el máximo goleador del torneo (37 tantos en 7 partidos). Su yegua Open Sharapova fue premiada como la mejor ejemplar de la raza polo argentino, y Open New Jersey, montada por Gonzalo -de alto nivel a partir de los cuartos de final, fue distinguida como el mejor montado.

Al mismo tiempo, se conoció que por primera vez en una temporada alta Facundo compartirá un equipo con Cambiaso: Pieres se incorpora a Valiente para el circuito de Palm Beach, Estados Unidos, de 2018. "Lo veo muy bueno. Espero aprender muchas cosas", comentó Facundo a LA NACION. Los dos mejores polistas del planeta, que se reparten los grandes trofeos del mundo cada año, formarán así un dream team.