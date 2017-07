La definición de la B Nacional: de la colecta para el avión al micro, de la esperanza a las sospechas

Las peripecias de Brown de Puerto Madryn para jugar con Central Córdoba y las suspicacias en la definición por el segundo ascenso

La lucha de Mosca y Coll, la pelea infructuosa de Brown de Puerto Madryn. Foto: Télam

El campeonato de la primera B Nacional ofrece situaciones particulares, historias que se asemejan a un cuento de Roberto Fontanarrosa, aunque aquellos relatos del rosarino muchas veces quedan reducidos ante la realidad. En los últimos cinco días, Guillermo Brown (Puerto Madryn) lidió con varios contratiempos fuera de la cancha y en el juego, resultados y decisiones que lo dejaron en desventaja en la definición por el segundo ascenso a Primera, una puja que sostiene con Chacarita . El viaje a Santiago del Estero para visitar a Central Córdoba se convirtió en una peripecia; la caída 2-1, un durísimo golpe a la ilusión, aunque el dolor se hizo más profundo por la forma y por algunas determinaciones arbitrales y de organización que generan suspicacias en la conducción y en el plantel. "Da la sensación que está todo cocinado. Se habla de transparencia, pero pasan cosas que dan que pensar. Quisiera que ganara el que juega mejor, no que pasen cosas raras", le comentó, vía telefónica, el presidente Néstor Lorenzetti a LA NACION, mientras desandaba por tierra los 1899 kilómetros que separan a la ciudad sede del encuentro por la 45ma y anteúltima fecha del torneo y Puerto Madryn, donde se asentó éste cordobés por su profesión.

Los episodios extraños se desencadenaron el miércoles y terminaron ayer. De Puerto Madryn a Santiago del Estero, con conexión con Mataderos. La derrota encendió la mecha en la provincia norteña, la explosión se produjo tras el 1-1 de Nueva Chicago y Chacarita. Las quejas no son nuevas: antes de emprender el viaje, el DT Gastón Esmerado reclamó por los retoques de la programación. "Si nos quieren bajar que nos digan ahora", expuso el entrenador; tras el partido redobló la apuesta: "Se olía algo raro desde el jueves, cuando nos cambiaron el horario [debían jugarse ambos a las 15.30, pero Brown jugó a las 11] y nos sacaron la TV. Hoy hubo fallos polémicos, el árbitro fue muy celoso con mis jugadores en las sanciones... Peleamos contra todos durante todo el año, pero nos queda una chance más".

El viaje fue una aventura. El miércoles pasado, mediante un comunicado, los dirigentes de Guillermo Brown solicitaron a sus socios e hinchas un aporte económico para solventar los gastos de un chárter, ya que por las vacaciones de invierno no había disponibilidad de vuelos comerciales. Los 250 mil pesos para la aeronave de butacas pequeñas, con capacidad para 19 pasajeros [viajaron 18 jugadores y el preparador físico Santiago Montanari] se juntaron porque la Municipalidad y empresarios salieron al rescate. "El regreso es en colectivo, son unas 22 horas, pero no podemos afrontar más gastos", explicó Lorenzetti.

El grupo retornó casi a la hora que su rival por el ascenso empezaba a jugar y se detendría solamente para cenar. A esa altura, la bronca por lo sucedido en las canchas era superior a cualquier incomodidad. "Nosotros no jugamos el mejor partido, pero nos cobraron un penal en contra un metro fuera del área, al estilo [Diego] Ceballos en Boca y Central, nos expulsaron dos jugadores. Fue una vergüenza, nos sentimos muy perjudicados. Cuando te pasan cosas como estas, se sospecha. Chacarita sacó ventaja, y hasta nos dicen que a Chicago no le cobraron un penal a favor cuando ganaba 1-0. Matan al fútbol del interior", reclamó Lorenzetti, que como todo Guillermo Brown ahora espera un triunfo sobre Boca Unidos y que Chacarita no le gane a Argentinos para, al menos, definir en un juego desempate.

La otra tabla

¿Qué necesita cada club para evitar el descenso?

Estudiantes (SL): vs. Juv. Unida (hoy) y Los Andes; 1 punto.

Juv. Unida: vs. Estudiantes (SL) y Douglas; tres puntos.

Crucero del Norte: vs. Gimnasia (J); ganar, que no gane Ctral. Córdoba y que Juv. Unida sume un punto de seis.

Douglas Haig: vs. Juv. Unida; ganar; que no ganen Crucero ni Ctral. Córdoba y que su rival haya perdido con Estudiantes.

Ctral. Córdoba: vs. All Boys; ganar, que Juv. Unida sume un punto y Estudiantes, ninguno.