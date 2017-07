Como Cristina, Fernanda Vallejos visitó un tambo en Tandil

La primera precandidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana estuvo en el establecimiento del padre de una candidata a concejal por su espacio

Vallejos, el candidato a concejal local Rogelio Iparraguirre y el productor Enrique Ghezan. Foto: Twitter Fernanda Vallejos

Como Cristina Kirchner, la primera precandidata a diputada nacional Fernanda Vallejos, del espacio Unidad Ciudadana, de la ex presidenta, visitó un tambo en Tandil.

Según consignaron medios de esa ciudad, la candidata estuvo en el establecimiento "La Rosaura", que produce 6000 litros diarios.

El establecimiento es de Enrique Ghezan, ex presidente de la Cuenca Mar y Sierras de productores de leche y padre de María Maiten Ghezan, cuarta precandidata como concejal en la lista Unidad Ciudadana en Tandil y referente del programa Progresar en esa ciudad con la ex presidenta Cristina Kirchner, según recordaron a LA NACION fuentes locales.

"El sector lechero está de verdad muy asfixiado, compartiendo penurias con el consumidor que también lo sufre en la góndola", señaló Vallejos, según señalaron medios de Tandil. Agregó que tanto productores como consumidores "están profundamente castigados".

"Uno de los problemas que tuvo el tambo en su estructura de costos fue la eliminación de las retenciones al agro que provocó un salto importantísimo en el precio del alimento para los animales y, consecuentemente, el aumento de los costos de producción. El dueño de La Rosaura lo sintetizaba en una frase que lo cristaliza mejor de lo que yo podría haberlo dicho: nuestro gran problema son los supermercados. Y ahí claramente hay un gran problema donde necesariamente se requiere la intervención del Estado", indicó, de acuerdo a los medios locales.

La semana pasada, la ex presidenta Cristina Kirchner recorrió un tambo en Lincoln en una visita organizada por el ex intedente kirchnerista Jorge Fernández e Ider Peretti, ex presidente de la CGE.