María Eugenia Vidal recordó las fallas de la gestión kirchnerista y le pidió a la gente que se exprese en las PASO

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Foto: Archivo

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal , pidió a los bonaerenses que "se expresen" en las PASO del 13 de agosto, y que "antes de votar definan dónde quieren que vivan sus hijos, si con buena gente que se equivoca y da la cara o con gente que se esconde".

"Va a elegir la gente en octubre. Le pido a la gente que en las PASO se exprese. Cada vez creo menos en las encuestas, si uno hubiera visto las encuestas en 2015 yo no sería gobernadora", enfatizó Vidal al ser consultada sobre si están perdiendo posicionamiento en la contienda electoral.

En declaraciones al canal América, la gobernadora manifestó que "en la provincia está ganando la lucha contra la mafia y la obra pública", y consideró que "antes la plata no se ponía donde no se ve".

"Les pido a los bonaerense que imaginen que de un lado está el sistema que gobernó en la provincia de Buenos Aires durante años, y se pregunten si todo lo que estamos haciendo hoy, luchando contra las mafias, se podría haber hecho con esa lista", señaló Vidal.

En ese marco, solicitó a los bonaerenses que "antes de votar definan dónde quieren que vivan sus hijos: si con buena gente que se equivoca y da la cara o con gente que se esconde".

"Antes la plata no se ponía donde no estaba la mirada de la política. Decían que le iban a dar a la gente un hospital y no sabían cómo iban a pagar los sueldos. No hace falta cortar más cintas, falta dar salud de verdad", sentenció.

