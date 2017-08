El fuerte contraste entre la Asean y el Mercosur

Indonesia, el más grande del grupo, tenía un PBI de US$56 per cápita; en 2016 el bloque recibió US$97.000 millones de inversión externa

En abril, los mandatarios en la 30ª reunión de Asean. Foto: Asean

El 8 de agosto se celebran los 50 años de la Declaración de Bangkok que diera origen a la Asociación del Sudeste Asiático (Asean).

En momentos en que la región constituía el principal foco de la Guerra Fría y existía el riesgo de propagación de la Guerra de Vietnam, los líderes de los cinco países firmantes (Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia) bajo la égida de los Estados Unidos acordaron sortear sus diferencias incluyendo problemas de fronteras para lograr la estabilidad y promover el desarrollo económico.

El rasgo común de esa zona era la pobreza. La población cercana a 200 millones tenía un PBI per cápita que apenas alcanzaba los 600 dólares; Indonesia, el más grande del grupo, tenía un PBI de 56 dólares y el 80% de la población vivía en zonas rurales.

El final de la Guerra de Vietnam y el drástico cambio de la política exterior china permitieron encarar la transformación económica aprovechando la experiencia de Japón y Corea. La consolidación vendría con la firma de los Acuerdos de París el 23 de octubre de 1991 donde se fijaron las condiciones para la terminación de la guerra en Camboya. Brunei se incorporaría en 1984, Vietnam en 1995, Laos y Myanmar en 1997 y Camboya en 1999 completando los 10 miembros.

Cambios drásticos

La región ha sufrido un cambio drástico y una sensible reducción de la pobreza. El desarrollo vino de la mano de importantes flujos de inversiones externas para aprovechar los recursos naturales y el bajo costo de la mano de obra.

Asean se distingue por la disparidad entre sus miembros. Mientras Singapur y Brunei tienen altos ingresos, Camboya, Laos y Myanmar están en el otro extremo. El resto de los miembros son de nivel intermedio con una importante clase media que ha creado un mercado interno.

Asean eligió como modelo de integración la zona de libre comercio donde cada miembro tiene sus propios aranceles y puede negociar sus acuerdos con terceros.

Los países de Asean recibieron 97.000 millones de inversiones externas el año pasado y tuvieron desde 2007 hasta la fecha una tasa de crecimiento promedio de 5,1% aprovechando la cercanía con China que se ha convertido en el principal socio comercial.

Asean es el sexto bloque de la economía mundial. El comercio exterior fue de US$2,2 billones dividido en 1,1 de importaciones y 1,2 de exportaciones; el comercio intra-Asean es de 23,5%. La industria es parte de las cadenas de valor globales con un proceso lento de integración local para acoplarse a las ensambladoras de las multinacionales.

Completar las negociaciones

La Comunidad Económica Asean fue proyectada en 2015 con el objetivo de programar la dirección estratégica de integración hasta 2025 para aumentar la eficiencia, la complementación y facilitar el comercio. Asean espera completar las negociaciones para los Acuerdos de Libre Comercio con Hong-Kong, China y la Unión Europea en el transcurso de este año.

La integración económica de Asean nació en simultáneo con el Mercosur cuyo comercio es sólo de US$ 512.000 millones y no forma parte de las cadenas de valor globales por las dificultades para articular sus sectores industriales nacionales con las demandas de las multinacionales. El comercio entre Mercosur y Asean fue de US$ 26.800 millones con un saldo favorable de US$ 9500. Estas cifras son insignificantes cuando se las compara con los totales. En comparación, el comercio total con China es de US$86.560 con un superávit de US$ 5500 por la diversidad de las exportaciones de Brasil.

Mientras Asean es un conglomerado de diferencias políticas, económicas y sociales la homogeneidad del Mercosur no logró superar los intereses de cada país para avanzar en la creación de una zona aduanera que ayudara a mejorar la eficiencia y la inserción en la globalización.

El lento pero continuo proceso de Asean hacia una mayor integración representa un desafío en momentos en que soplan vientos fuertes para cerrar las economías y volver a un pasado con pocas oportunidades para los países emergentes.

El autor es embajador y economista

El dato

La Asociación del Sudeste Asiático (Asean) es el sexto bloque de la economía mundial. Su comercio exterior fue de US$2,2 billones, 1,1 de importaciones y 1,2 de exportaciones.