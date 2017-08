Orientalizados

Del total de exportaciones argentinas en el último año, el dato probablemente más llamativo es que las exportaciones dirigidas a Asia fueron tan importantes y relevantes como las dirigidas a su más tradicional mercado: Sudamérica. "En 2016 se exportaron US$ 17.307 millones al mercado asiático, y US$ 17.184 millones a Sudamérica", remarcó Marcelo Elizondo, lo que coloca a ambos mercados como los dos principales bloques de destino para nuestras exportaciones. Pero hay más. Según el consultor, "es más notable todavía que las exportaciones al Sudeste Asiático (US$ 14.748 millones) superaron cómodamente a las dirigidas al Mercosur (US$ 11.136 millones), principal socio comercial argentino. Eso es consecuencia de la mayor competitividad agroexportadora respecto del resto de las exportaciones", explicó. En síntesis, repasó Elizondo, de todas las ventas argentinas de bienes, casi 30% fue al continente asiático; un porcentaje similar se dirigió a Sudamérica; más del 25% fue para Asia-Pacífico; alrededor de 20% llegó al Mercosur; 15% fue a la UE y casi 11% hacia América del Norte.

Conscientes de esta realidad, durante el último encuentro de viceministros de Agricultura de la región, donde la Argentina ofició de anfitriona, los miembros del Mercosur se propusieron colaborar para mejorar el comercio planteando una agenda común de trabajo. En esa reunión, la secretaria de Mercados Agroindustriales, Marisa Bircher, consideró que "el enfoque regional es clave debido a que tenemos una visión similar en muchos aspectos".