El impacto de las divisas criptográficas en el comercio

La relación con el dinero empezó a cambiar con la irrupción de las tarjetas de crédito, después llegaron las transferencias electrónicas y ahora las criptomonedas, ¿cuáles son las ventajas para la operatoria internacional?

Desde la década del 70 comenzamos a presenciar un fuerte proceso de desmaterialización del dinero en soporte papel a través del uso de tarjetas de crédito, del home banking y la posibilidad de realizar transferencias de dinero a través de pasarelas electrónicas. A partir de entonces, nuestra relación con el dinero cambió drásticamente. Hoy cada transacción digital, local o internacional, implica el uso de una u otra forma de dinero digital y varios actores involucrados.

. Definiendo al bitcoin. El bitcoin es una tecnología peer-to-peer (usuario a usuario) que permite realizar transferencias online, criptográficamente seguras, descentralizadas, de forma directa y sin la intervención -teórica- de ningún intermediario. La unidad de transferencia de esta plataforma también se denomina Bitcoin y se considera, de acuerdo a cada país, como una moneda, una commoditie o un valor digital.

.¿Por qué divisa criptográfica? Una divisa es una moneda extranjera manejada en el comercio internacional. El término criptográfica proviene de dos vocablos griegos: criptos (oculto) y grafía (escritura). Entonces, etimológicamente, la criptografía es la ciencia que estudia la escritura oculta. Teniendo esto en claro, se puede comprender a las divisas criptográficas como un medio digital de intercambio, cuya diferencia más notable frente a las divisas tradicionales en la forma en que ningún grupo o particular puede acelerar la producción de dinero y usarlo de forma ilegal o abusivamente de manera significativa. Esto es debido a que la generación de una cierta cantidad de unidades de la moneda se hace colectivamente, a una velocidad que está limitada por un valor definido con anterioridad y conocido públicamente.

.Transferencias bancarias vs. bitcoin. En las transferencias bancarias tradicionales, una entidad bancaria cobra honorarios de cambio, comisiones de transacción, impuestos etc. Además, como forma de protección contra el fraude o las pérdidas, el banco también debe retrasar la emisión del pago durante varios días. Bitcoin ofrece la misma comodidad que una transferencia internacional, pero sin las preocupaciones de seguridad o tiempo de procesamiento añadido.

Las transferencias con bitcoin aceleran los tiempos. Foto: Shutterstock

.¿Cómo beneficia el bitcoin al comercio exterior? El impacto del bitcoin en el comercio exterior puede dividirse en tres grandes frentes.

1) Inicialmente, contribuye a la aceleración drástica de los tiempos en las transacciones internacionales, disminuyendo a la vez las comisiones de pasarelas de pago y entidades bancarias. El resultado son significantes reducciones en tiempos y comisiones de más de 50%.

2)Reduce significativamente las comisiones bancarias en el envío de remesas y ayuda familiar a nivel internacional: si quisiéramos enviar US$ 50 en bitcoin a un familiar en otro país, las comisiones y tasas de cambio son de aproximadamente 2 o 3%, es decir, entre 1 a US$ 1,5.

3)Finalmente, brinda otra alternativa de pago a la compra de bienes y servicios en el exterior, por caso, tiendas de aplicaciones, Amazon, PlayStation Store, etc., cuyo único método de pago actual es la tarjeta de crédito. Para una porción del mercado desbancarizada y de micro-transacciones, esta criptomoneda se presenta como una solución altamente interesante.

Sebastián Serrano, CEO y fundador de Ripio.com, una billetera digital que permite pagos y créditos en Bitcoins, declaró al respecto que "las soluciones construidas alrededor de la tecnología bitcoin se han convertido en una alternativa práctica y segura para realizar transferencias de dinero a escala global. Además, al habilitar métodos de pago online a la población no bancarizada, son una herramienta clave para la inclusión financiera en la región".

Estos beneficios no deben ser menospreciados, y aunque existen también desventajas, la innovación, el espíritu emprendedor y el crecimiento que esta tecnología podría estimular son más que una teoría. Desde 2011, los bitcoins han subido de alrededor de US$ 0,06 la unidad a US$ 2764 al 24 de julio de este año.

Recordando las ventajas principales de las divisas criptográficas en cuanto a su condición global, a su aislación del sistema fiduciario, su límite de emisión, la irreversibilidad de las transacciones, su funcionamiento 24/7. traen beneficios muy interesantes a la hora de pensar expansiones comerciales de comercios y negociar con varios mercados.

¿La llave al futuro de la economía digital?

Las divisas criptográficas ofrecen características significativas que pueden ser utilizadas para crear y desarrollar productos revolucionarios para administrar mejor la preparación, auditoría, transmisión, seguimiento y almacenamiento de los procesos involucrados al comercio exterior. Las divisas criptográficas pueden convertirse en la plataforma mundial de comercio exterior al ser más segura que los bancos y los sistemas actuales. La criptografía y la tecnología del Blockchain proporcionan un sistema casi a prueba de intrusiones, especialmente a una escala suficientemente alta.

El autor es innovador tecnológico, conferencista y docente