Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo: divertido homenaje a un grande

Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo - Trailer

cerrar

Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo (Argentina/2017) Dirección y guión: Juan Pablo Buscarini, Gustavo Postiglione, Néstor Zapata, Héctor Molina, Hugo Grosso y Pablo Rodríguez Jáuregui / Elenco: Dady Brieva, Gastón Pauls, Julieta Cardinali, Pablo Granados, Darío Grandinetti, Claudio Rissi, Catherine Fulop / Duración: 110 minutos / Calificación: apta para todo público / Nuestra opinión: muy buena

A diez años de su muerte, Roberto Fontanarrosa siempre es recordado como uno de los dibujantes y humoristas más talentosos de la Argentina. Ahora, y a través de este film que reúne seis de sus cuentos dirigidos por otros tantos realizadores de Rosario, lugar de nacimiento del artista, éste reaparece a través de dibujos animados que, desde los títulos, muestran su gran vena humorística para luego insertarse en esa media docena de cuentos. Cada uno posee la gracia y la ternura que caracterizaron la obra de Fontanarrosa. "No sé si he sido claro" recorre las andanzas de un individuo que deberá ser juzgado por un insólito delito, en tanto que "Vidas privadas" cuenta las andanzas de una pareja en crisis. "Sueño de barrio" es un relato sexual que atrapa a los integrantes de una comisaría; "El asombrado" resume las alocadas aventuras de un hombre que no posee la sombra de su cuerpo, y "Elige tu propia aventura" se apoya en un ser solitario que debe decidirse entre dos aventuras amorosas. Para dar punto final a estos cuentos están las "Semblanzas deportivas" en formato de animación. Los seis directores lograron enorme calidad visual en sus respectivos trabajos, mientras que un elenco que supo componer esta variedad de personajes convierte el film en un merecido homenaje al talento de Fontanarrosa.