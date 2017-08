El botella: los sueños de un niño encantador

Gran trabajo de Diego Sassi Alcalá. Foto: Gonzalo Esteguy

El botella / libro, letras y dirección general: Diego Corán Oria / Música: Jorge Soldera / Dirección musical: Laureano Messina / Coreografía: Agustina Seku Faillace / Intérpretes: Enoc Girado, Francesca Lorito, Manuel Pérez Erramouspe, Gonzalo Fletcher, Anita Gutiérrez, Jorge Contegni, Sebastián Ziliotto, Diego Sassi Alcalá, Horacio Vay, Jorge Priano, Pilar Rodríguez Rey, Luli Zabala, Nicole Hernández, Manuel Di Francesco, Gustavo Viñes, Nahuel Adhami, Emiliano Giannotti, Demián Silveira, Giuli Tagliamonte, Camila Casaubo, Lucía Cullinari, Facundo Ullúa y Felu Politi / Covers niños: Lola Poggio, Carmela Rodríguez, Ezequiel Fontenla, Kyomi Gaillardou, Zarek Nazar / Escenografía y dirección de arte: Tadeo Jones / Arreglos vocales: Raúl Oliveira / Luces: Sergio Costessich / Funciones: sábados y domingos / Nuestra opinión: buena.

La dupla que conforman Diego Corán Oria y Jorge Soldera es sinónimo de la evolución del teatro musical alternativo porteño desde su aparición, hace ya unos cuantos años. Luego de una pausa creativa conjunta en lo que atañe a Random, el grupo que conformaron, han regresado al ruedo con una propuesta diferente que pretende captar públicos de todas las edades, pero con el foco en los más chicos: El botella.

Desde su estreno, la propuesta tuvo ajustes dramatúrgicos, sobre todo en lo referente a su duración. Hoy la pieza está en un tiempo óptimo y tiene la virtud de ser tan atractiva para los niños como para los adultos que los acompañan o van solos, ya que el grupo tiene una reconocida historia de fanáticos y seguidores.

El Botella es un chico de diez años que vive en una fábrica abandonada y convivía con su querido abuelo. Cuando se queda solo, decide emprender un viaje iniciático para poder reconstruir su vida y encarar su futuro. Como todo viaje del héroe se topará con un puñado de personajes elucidarios, de esos que abren caminos y despiertan almas. La finalidad del Botella es encontrar a sus padres, que están en París. Como aquellos recipientes que se arrojan al mar, este pequeño contiene historias, mensajes, deseos y sueños que, a su vez, tendrán consecuencias en aquellos pocos que lo circundan.

Hay un tema en la obra que podría asustar a algunos: la muerte. En la primera escena, el niño recibe la noticia de que su abuelo ha muerto. Pero no hay que temer: Corán Oria sabe mucho cómo emitir su mensaje, él también es Botella. Esa muerte está tratada con tal naturalidad que nadie se sentirá molesto ni triste y mucho menos angustiado. Trata el tema con poesía, con humor y tanto la simpatía de los personajes como lo hilarante y sensible de las situaciones ganan la atención y la sensibilidad de los espectadores. Por su parte, Jorge Soldera se consolida como uno de los músicos que más entienden el teatro musical. En un trabajo muy distinto de los anteriores, salta de un ritmo a otro y crea canciones tan bellas como pegadizas. Para eso cuentan con un elenco muy parejo y tres protagonistas infantiles talentosísimos. El carismático Enoc Girado es quien encarna al Botella. El pequeño intérprete no sólo es dulce y se desenvuelve muy bien en escena, sino que también tiene una voz prodigiosa. Lo mismo Francesca Lorito, de bella cadencia musical para su corta edad, y el simpatiquísimo Manuel Pérez Erramouspe, que se gana la complicidad del público. Junto a ellos un muy buen elenco, entre quienes se destacan el talentoso Diego Sassi Alcalá, Sebastián Ziliotto, Jorge Priano y Horacio Vay. Son de destacar, a su vez, el gran diseño de arte de Tadeo Jones y las coreografías de Seku Faillace.