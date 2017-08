De los lectores: cartas & e-mails

Títulos de docentes

En la entrevista publicada el sábado, ante la pregunta sobre si hay algún proyecto que plantee la exigencia de que el docente tenga título universitario, el flamante ministro de Educación nacional da, a mi entender, una respuesta muy confusa. Sería muy extraño imaginar que un abogado pueda ejercer su profesión sin un título universitario, lo mismo para un arquitecto o un cirujano. En el siglo XXl, que un maestro de la primaria o un profesor de la secundaria no necesiten un título universitario para dar clase me suena a "en casa de herrero, cuchillo de palo".

Ramón Marangoni

DNI 22.167.093

Usar mejor las PASO

Coincido totalmente con el lector Juan Pablo Zucco. Es una lástima que los partidos políticos, muchos de los cuales votaron a favor de implementar las PASO y hoy protestan por su costo, no las sepan utilizar. Muchos votamos sin estar convencidos y "en contra de", por eso sería excelente que los partidos políticos entendieran que esta no es una encuesta, sino una oportunidad para que la ciudadanía elija a los mejores candidatos. Creo que una buena opción para facilitar un mejor uso de las PASO sería habilitar una opción de "quiero elegir otros candidatos" o similar. Si triunfase esa alternativa, habría que hacer nuevas PASO, sin que se puedan repetir candidatos. Seguramente se argumentará que esto traería mayores costos, pero si pensamos bien y vemos cómo le ha ido a nuestro país, podríamos darnos cuenta de que nos ha salido mucho más caro tener que conformarnos con los que creíamos "menos malos".

Jaime Travers

DNI 23.782.772

Cuidado del menor

Días atrás, el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (organismo judicial que debería velar por su cuidado), trajo al hospital a un adolescente de 16 años que vive en situación de callle desde los 9. La petición judicial solicitaba una evaluación interdisciplinaria: trabajador social, psicólogo y yo (psiquiatra), a fin de informar al juez qué hacer con el menor, uno de los miles que sobreviven como pueden: carecen de familia, de afectos, de escolaridad. Algunos intercambian sexo por sustancias, otros roban. El niño en cuestión, ya muy denigrado en lo biológico, en lo social y en lo psíquico, precisa un hogar. Al preguntarles a quienes están involucrados en su cuidado -dos jóvenes, una abogada y una psicóloga-, ante mi ignorancia de hacia dónde derivarlo (una comunidad terapéutica u un hogar donde lo escolaricen), tampoco supieron informarme. O sea, quienes trabajamos con situaciones límite no sabemos qué hacer con esta candente realidad, que de seguir creciendo inevitablemente nos hará una sociedad de zombis, insensibles y narcotizados. Y los profesionales que trabajan en el mencionado organismo aparentemente tienen poca vida útil, erosionados por este verdadero tsunami, mal remunerados y haciendo frente a un problema sobre el cual no hay vocación política para hallar una solución. Ellas creen que el hospital debe cobijar a este niño y nosotros les decimos que es horroroso hospitalizar a un niño por agujeros que el propio Estado posee. Conclusión: el niño, su custodia, la abogada, la psicóloga y el equipo interdisciplinario -del cual soy partícipe necesario pero involuntario, ya que no estudié para ponerle una curita al Titanic- estamos litigando con la grieta de la ignorancia, la nuestra y la de un Estado despreocupado y apático de su presente y su futuro. Estos niños-jóvenes son nuestro presente y futuro... y seremos, en distintos grados, responsables de que crezcan (y crezcamos) en una sociedad violenta.

Dr. Ricardo Kohan

ricardokohan@yahoo.com.ar

La posverdad

Un nuevo neologismo, "posverdad", comenzó a circular entre la intelectualidad mundial y particularmente la argentina. Ahora informa el presidente de la Real Academia Española que será incluido en el DRAE, con esta definición: "son las aseveraciones que no se basan en hechos objetivos, sino que apelan a las emociones, creencias o deseos del público" (con un interés non sancto, obvio). Un significado que el diccionario ya expresa clara y contundentemente con el término "mentira". Si seguimos así pronto "parecer" significará oficialmente lo mismo que "ser". Y más adelante, cuando todo el lenguaje sea profuso, difuso y confuso, todos al horno directo, sin escalas, tal como les pasó a los habitantes de Senaar con la Torre de Babel.

Aníbal Medina

nblmdn8@gmail.com

Traslado de autopista

Habiendo dispuesto el Presidente un fuerte ahorro para el año que viene, me pregunto si se justifica demoler una autopista y construir otra solamente para unir dos partes de la villa 31.

Teófilo M. Méndez

DNI 5.154.654

Cristo en la Corte

Acerca de la interesante nota "Un mundo cada vez más religioso", de Marita Carballo, recuerdo un hecho que ocurrió hace un tiempo en la Corte Suprema y que de alguna forma corrobora las conclusiones del artículo. En la sala de audiencias ubicada en el cuarto piso del Palacio de Justicia, sobre el estrado destinado a los ministros, hay un gran crucifijo, réplica del "Cristo de los constituyentes". Algunos visitantes lo observan con admiración, otros se sorprenden y hay otros, entre los que predominan los europeos, que cuestionan esa presencia. Un día, la doctora Carmen Argibay pensó que quizá podría retirarse esa cruz. Pero como era una gran demócrata -una persona de "buena madera", como suele decirse- no quiso tomar esa decisión sin buscar consenso, es decir, sin consultarlo antes con los ciudadanos. Propuso entonces el tema a modo de encuesta y enseguida, por diferentes vías, comenzaron a llegar numerosas respuestas. La mayoría se inclinó por la permanencia del Cristo en la sala, donde todavía se encuentra. Podrá haber distintas lecturas del hecho, pero lo sucedido, además de probar la vigencia de lo religioso entre nosotros, mostró la altura moral de la doctora Argibay, quien dejó de lado sus propios intereses, e incluso su ideología, para actuar según su conciencia cívica, con enorme respeto por la opinión de los demás.

Clara Klix Berrotarán

calararocca@hotmail.com

En la Red

De Vido en el Congreso

Facebook

"Una persona digna, que no tiene nada que esconder, se presenta ante la justicia para que lo investiguen. ¡Aunque sea por respeto a quienes lo votaron!" - Sil Silvi

"Sólo en la Argentina se debaten estas cosas, en otro país ya estarían presos" - Gabriela Fernández

