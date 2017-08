Mercado de pases. Emanuel Cecchini, el refuerzo de Málaga que trajo alivio económico a Banfield

El mediocampista pasó al club de la liga española a cambio de 4 millones de euros que le servirán al Taladro para sanear su economía

Emanuel Cecchini fue presentado como nuevo jugador de Málaga.

MÁLAGA, España.- El mediocampista argentino Emanuel Cecchini fue presentado como nuevo jugador de Málaga, de la Liga de España. El rionegrino nacido en Ingeniero Huergo firmó un contrato por cuatro temporadas y Banfield recibirá 4 millones de euros más otro millón por objetivos, que pasan por la cantidad de partidos jugados, en un dinero que le permitirá al Taladro sanear su economía.

"Es mi primera experiencia en Europa. Es una liga que en Argentina se ve mucho. Yo miro mucho fútbol y la tengo muy estudiada. Espero poder afrontarlo de la mejor manera porque tengo muchas ganas", deseó el volante al ser presentado en conferencia de prensa.

Cecchini había viajado en un primer momento a Milán, donde pensaba sumarse a Inter, pero finalmente esa posibilidad se truncó y apareció el interés de Málaga.

"Demostraron un interés en mí que me dio mucha confianza y eso fue lo que me ayudó para decidirme y venir aquí. Recibí un llamado de Martín Demichelis, que es lo que me terminó de convencer", reveló el contacto con el ex defensor del seleccionado argentino que se retiró en la última temporada jugando en el equipo malagueño.

El surgido en el "Taladro", que se presentó como "un mediocampista que se puede adaptar a cualquiera de las posiciones en el centro del campo", viajará hoy mismo a Holanda para sumarse a la pretemporada junto a sus nuevos compañeros.