Racing estrena un nuevo modelo sin descuidar el objetivo: pelear el título

En el desquite en Medellín con DIM, por los 16avos de final, la Academia presentará a cuatro de los refuerzos; tras el 3-1 en Avellaneda, se trata de una prueba para la idea colectiva que privilegiará el DT Cocca

En febrero, cuando aún era una incógnita si la arriesgada apuesta de Diego Cocca de regresar a Racing sería efectiva, el entrenador dejaba en claro cuál era la importancia de la Copa Sudamericana para el club: "Jugar un torneo internacional es un privilegio, así que habrá que manejar la ansiedad. Me veo peleando esta Copa, porque en junio vamos a armar un plantel competitivo, con refuerzos importantes. Pero no me puedo poner a pensar en junio ahora".

El momento ahora sí parece haber llegado. Esta noche, a las 21.45, en Medellín, la tierra donde en 1935 murió Carlos Gardel, uno de los racinguistas más famosos, nacerá un semestre en el que Racing buscará cambiar de piel para seguir creciendo. Medio equipo modificará Cocca, respecto de quienes fueron titulares en el triunfo 3-1 sobre Deportivo Independiente de Medellín, hace un mes, en el Cilindro, en el juego de ida de los 16vos de final de la Copa Sudamericana. Los nombres que se fueron son fuertes: Marcos Acuña, Gustavo Bou y Luciano Aued son los tres más destacados; se les suman Gastón Díaz, Ezequiel Videla y Francisco Cerro, todos campeones en 2014 y piezas importantes en los últimos tres años del equipo.

Pero tal como lo anticipó el técnico, en este mercado de pases también llegaron refuerzos de jerarquía. Cuatro de ellos hoy tendrán su estreno: Eigidio Arévalo Ríos, Lucas Orban, Juan Patiño y el retornado Ricardo Noir. El uruguayo es de los refuerzos que más ilusiona al cuerpo técnico y a sus compañeros: por la trayectoria y por lo vigente que se muestra en los entrenamientos. "No se cuántos equipos cuentan con un jugador que disputó dos Mundiales. Será un placer tenerlo al lado, Arévalo Ríos tiene la claridad para entregarle la pelota siempre a un compañero", dijo Diego González, que compartirá la mitad de la cancha con el Cacha.

Patiño, en tanto, es un paraguayo que llegó desde Chiapas de México para robustecer la zaga central, uno de los puntos flojos del equipo durante el primer semestre. Su mayor virtud es la potencia. Por su parte, Orban, que en los últimos seis meses no tuvo minutos en Genoa de Italia, iba a ser llevado de a poco para que ganara ritmo, pero en las prácticas de la semana pasada, en las que jugó para los suplentes, se ganó un lugar por su rendimiento. Ricardo Noir es una cara conocida: regresó tras ser cedido a préstamo a Universidad Católica de Chile y, esta noche, le tocará suplir la ausencia de Acuña en la banda izquierda.

Entre los rostros nuevos, Andrés Ibargüen, el colombiano por quien Racing pagará cuatro millones de dólares y a quien Cocca imagina como reemplazante de Acuña, aun no firmó contrato por una demora en los avales de la transferencia.

El arco académico será otro de los puntos por tener en cuenta. Hoy será ocupado por Juan Musso, ya recuperado del desgarro que sufrió en junio pasado, en el desquite ante Águilas Doradas de Río Negro. Cocca le dará de nuevo la confianza al hombre por el que apostó cuando decidió sacar a Agustín Orion. Si bien el juvenil Gastón Gómez cumplió durante la lesión de Musso, el nicoleño tendrá la oportunidad que espera hace seis años: la de iniciar una temporada como titular.

"El desafío es seguir creciendo", puntualizó Cocca, acerca del objetivo del semestre. La Academia definirá hoy su futuro en la Copa Sudamericana; la Copa Argentina se le interpondrá con los primeros pasos en el torneo local, a la vez que ya palpitará la Copa Libertadores que se viene. "Sabemos que todavía faltan, pero los jugadores que han llegado son los que nosotros queríamos. Ahora vienen los detalles finales para ver qué es lo que aún necesitamos. Estos partidos nos ayudan para eso", señaló Cocca sobre los refuerzos. Además de los nombrados, también se incorporaron los mediocampistas Augusto Solari (River) y Martín Ojeda (Ferro) y el lateral Renzo Saravia (Belgrano). El técnico también pretende un volante central como recambio de Arévalo Ríos y evalúa la llegada de un arquero y un delantero.

En ataque, las ausencias sensibles

Esta noche las ausencias de relieve estarán en el ataque, que no podrá contar de entrada con sus dos cartas más bravas. El capitán Lisandro López se entrenó toda la semana pasada de manera diferenciada por una tendinitis rotuliana en la rodilla derecha. Si bien no es la misma rodilla en la que sufrió la lesión a principios de año, el goleador está fastidioso por los dolores y públicamente admitió que piensa en el retiro. "Lo importante es que esté presente", dijo Cocca sobre Licha, quien integrará el banco de los suplentes. Lautaro Martínez, en tanto, se recupera de una operación en el quinto metatarsiano del pie izquierdo y recién volverá en septiembre.

Mucho de lo que imagina Cocca para este nuevo Racing se empezará a ver en Medellín, donde apostará por una línea de cinco defensores -que tanto resultado le dio en el final del último campeonato-, aunque es una decisión que se ata más con la falta de variantes ofensivas y con el resultado del partido de ida que con una convicción a futuro. La idea del cuerpo técnico es poder reemplazar la jerarquía individual de Bou y Acuña con un funcionamiento colectivo que nazca desde el doble cinco que formen González y Arévalo Ríos, el nuevo corazón de un equipo que hoy tendrá su primera prueba.

