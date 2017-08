Rechazan tres objeciones a Menem, pero Cambiemos apelará

A instancias del gobierno nacional, irá a la Cámara Nacional Electoral

La justicia riojana rechazó tres impugnaciones a la candidatura de Menem. Foto: Archivo

La justicia riojana rechazó in límine tres impugnaciones a la candidatura del senador Carlos Menem , que busca su reelección en el Senado, y la conducción nacional de Cambiemos le dará luz verde a dos de sus dirigentes de La Rioja para que apelen el fallo ante la Cámara Nacional Electoral e intenten impedir que el ex presidente pueda ser candidato en las PASO del 13 de agosto.

La candidatura de Menem fue cuestionada por la condena a siete años de prisión por contrabando de armas a Croacia y a Ecuador, que confirmó la Cámara de Casación. El Código Nacional Electoral y la jurisprudencia prohíbe ser candidato a los ciudadanos condenados.

La demanda de los dirigentes de Cambiemos Marcela Crabbe y Paulo D'Alessandro fue rechazada ayer por el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, quien ya había rechazado la impugnación de Leonel Acosta, precandidato de Izquierda al Frente, y otra impugnación de un vecino de La Matanza.

Según trascendió en la Casa Rosada, altos dirigentes de Cambiemos a nivel nacional y muy cercanos al presidente Mauricio Macri respaldarán y asistirán a los demandantes riojanos del oficialismo para que apelen el fallo ante la Cámara Electoral, que integran Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera. La demanda de Crabbe y D'Alessandro fue acompañada por el dirigente peronista riojano Álvaro Illanes. El abogado de todos ellos, Pedro Carreño, presentará mañana la apelación ante el tribunal electoral.

En la conducción de Cambiemos quieren mostrar una postura coherente con la decisión del oficialismo de impulsar la expulsión de la Cámara de Diputados del ex ministro de Planificación Julio De Vido. Mantienen la esperanza de que la Cámara Electoral convalide la impugnación a Menem y le impida ser candidato a senador por La Rioja. Se apoyan en un fallo del mismo tribunal de 2003, en el que excluyó a Raúl Romero Feris de la lista de candidatos a senadores del Partido Nuevo de Corrientes, por tener condenas judiciales.

También el candidato de la izquierda Acosta adelantó que apelará la sentencia del juez de La Rioja. Así, por ambas vías, la cuestión tendrá que ser resuelta por Dalla Vía y por Corcuera. En caso de que la Cámara le dé la razón a los demandantes, Menem no podría presentarse como candidato.

El juez Herrera Piedrabuena rechazó por extemporáneas las impugnaciones presentadas por la izquierda y por Cambiemos, y señaló que "el plazo para la presentación de precandidatos ante las juntas electorales partidarias venció el 24 de junio y la impugnación es del 24 de julio, un mes después".

Tal como adelantó LA NACION la semana última, la Casa Rosada alentó a ciudadanos riojanos que presentaran la impugnación contra Menem. Sin embargo, no todos están de acuerdo El candidato a senador del oficialismo, Julio Martínez, la desalentaba para no victimizar a Menem y para no dar señales de que temen enfrentar al ex presidente.