Los aeronáuticos preparan un gran acto para agasajar a Cristina

La recibirán en un predio en Ituzaingó; habrá 1000 invitados cuidadosamente elegidos

Habrá fiesta en Ituzaingó . La cita es el martes que viene y la principal oradora será la candidata a senadora bonaerense Cristina Kirchner . La tarjeta de invitación dice que habrá que presentarse en el predio de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y ser puntual .

El martes, la ex presidenta tendrá un agasajo de uno de los gremios aeronáuticos más fieles que tiene. APA, comandada por Edgardo Llanos, no ha ocultado su simpatía por la candidata, y en eso ha sacado ventaja a los otros seis gremios que conviven dentro de Aerolíneas y Austral.

Será un acto de agradecimiento en el que los sindicatos le darán las gracias a la ex presidenta por la estatización de la compañía en 2008, a pocos meses de haber asumido la primera presidencia.

El lunes hubo un plenario informal entre los líderes de la mayoría de los sindicatos. Ahí se escuchó la iniciativa de APA de homenajear a la ex presidenta, en medio de la campaña.

Acordada la fecha, los organizadores de Unidad Ciudadana y los de los sindicatos se pusieron a trabajar. Lo primero que se acordó es el número.

La agrupación política les pidió a los gremios que debían juntar 1000 personas. Con ese número cerrado, llegó la elección del lugar. El apropiado, según APA, sería el predio que el sindicato tiene en Ituzaingó. Alguno había pensado en la sede del gremio, en Anchorena 1250, Capital. Pero la magnitud del encuentro llevó a descartarlo inmediatamente.

Además, el recreo sindical está ubicado en territorio bonaerense, donde Cristina Kirchner se postula. Llegó entonces la negociación más compleja.

Según relataron dos fuentes, la organización de Unidad Ciudadana pidió que no se movilizara gente. La receta es que haya 1000 invitados, no espontáneos, todos celosamente elegidos.

No hizo falta explicar mucho más: la agasajada y los organizadores del acto esperan que cada gremio invite a afiliados dispuestos al aplauso continuo a la ex mandataria. No les será difícil encontrar esos perfiles: los gremios aeronáuticos consideran que el kirchnerismo hizo mucho por ellos y por la aviación comercial argentina.

Será, entonces, un acto con atmósfera controlada, de esos que se han convertido en los preferidos de Unidad Ciudadana. Habrá una figura central, obviamente, que será la candidata. Anoche aún no estaba definido ni decidido si Mariano Recalde, alfil de la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, sería uno de los oradores.

Como se dijo, será un momento de agradecimiento. No es para menos: la empresa recibió subsidios por 678 millones de dólares por año en promedio de 2009 a 2015, con lo que mejoró los servicios. Además, amplió la flota y hasta se animó a cambiar de edificio con la mudanza de sus oficinas corporativas de la zona del Luna Park a otras lujosas ubicadas en el Aeropuerto Metropolitano.

Seguramente habrá tiempo para criticar las políticas aeronáuticas del gobierno actual, que básicamente apostó por la llegada de nuevos jugadores.

Serán meses opinados en el mundo aéreo.

En medio de la campaña, entre agosto y septiembre, se negociarán las paritarias. Pero ése es otro capítulo.

Por ahora, unos 1000 invitados estarán el martes en Ituzaingó.