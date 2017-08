Cómo repercute en Chile el fallo del TAS que favorecerá a Argentina y la dejará en zona de clasificación para Rusia 2018

El país trasandino reaccionó con inquietud ante la información de LA NACION sobre una decisión que devolverá al seleccionado a los puestos de pasaje directo al Mundial

Los jugadores de la selección chilena, durante un entrenamiento en el complejo Juan Pinto Duran.

SANTIAGO.- La prensa deportiva y el mundo del fútbol chileno reaccionaron descreídos, pero con el correr de las horas la inquietud y preocupación fueron creciendo. La revelación de LA NACION sobre la sanción mixta del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que puede dejar a la Roja fuera de la clasificación directa a Rusia 2018, fue considerada como una "resolución supuesta" en la mayoría de los diarios, pero la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), bien entrada la tarde, entregó su posición.

Como anticipó ayer este diario, el TAS le quitará a Chile los dos puntos adicionales que la FIFA le había concedido en el 0-0 contra Bolivia por la mala inclusión en este último seleccionado del defensor Nelson Cabrera. Esta ida y vuelta de los escritorios de la FIFA a los del TAS provocará un cambio sustancial para la Argentina en las posiciones de las eliminatorias. El equipo de Sampaoli pasará del quinto puesto de repechaje al cuarto que da plaza directa para Rusia 2018, con 22 puntos, uno más que Chile, que quedará con 21. La información exclusiva fue confirmada por fuentes vinculadas al TAS, la FIFA y la AFA.

Andrés Fazio, vicepresidente de la ANFP, expresó en diálogo con LA NACION: "Lo único que sabemos y que lamentamos es que nos hagamos cargo de trascendidos. No hay ninguna fuente oficial que haya determinado un fallo del TAS favorable o desfavorable a ninguna de las posiciones. Se ha elaborado una teoría que a entender de nuestros abogados no tiene respaldo jurídico, esta teoría del fallo mixto".

-Habla de teoría, Andrés, ¿quiere decir que no existe el fallo mixto?

-Le insisto, en opinión de nuestros abogados, ésa es una situación que jurídicamente no tiene respaldo.

-No tiene Chile por dónde perder puntos...

-Al no haber jurídicamente respaldo, cuesta entender que hubiese un fallo de esa naturaleza.

Fazio agregó: "Seguimos confiados en que los argumentos presentados en la defensa van a ser razonablemente acogidos por el tribunal del TAS. Creemos que tenemos la razón y que los argumentos dados nos van a ser favorables, y no nos vamos a hacer cargo de trascendidos de prensa o intencionadas noticias de fuentes no verificables".

-Hay molestia en la ANFP por estas informaciones?

-Lo tomamos con más seriedad. Con un fallo real, podríamos dar una opinión.

En la ANFP también desmienten haber tenido contacto con la prensa argentina, al menos no lo hizo ninguno de sus siete directores. Los abogados que estudian el caso son el brasileño Eduardo Carlezzo y Sebastián Moreno, este último secretario general del fútbol chileno.

Díaz ve una mano negra

Jean Beausejour fue el único futbolista del seleccionado que ayer dio su opinión, aunque con un matiz. El volante comentó tras un evento comercial: "Hay que esperar el fallo del tribunal, pero tengo una sensación positiva. Pero es simplemente eso". Y añadió que "sigue la misma disposición hacia los partidos, tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos, con o sin estos puntos (del TAS). Va a variar muy poco la resolución".

Marcelo Díaz, mediocampista inamovible en la Roja, grabó hace una semana para un programa de entrevistas de Chilevisión, El Cubo. El capítulo lo emitían anoche, pero en la promo Díaz dijo: "Yo creo que a nosotros nos van a quitar los puntos (...) En el fútbol hay mucha mano negra".

Según pudo reconstruir la nacion, no cayó nada bien en el TAS que el tema haya tomado estado público. Es una entidad bastante hermética, alejada de los focos y la exposición. No tolera infidencias que anticipen sus fallos.

En la Conmebol, en tanto, una fuente de peso le confió a este medio que espera que la decisión se conozca antes del "5 de agosto" por una cuestión de prolijidad en cuanto al normal desarrollo de las eliminatorias. Vale recordar que la próxima doble fecha camino a Rusia 2018 comenzará el 31 de agosto, cuando la Argentina visitará a Uruguay en el estadio Centenario y Chile recibirá a Paraguay.

El tema tuvo rebote en Bolivia. "He conocido que están circulando algunas informaciones, pero son puras especulaciones. El TAS no va a anticipar ningún tipo de pronunciamiento sobre la resolución. La misma será entregada a la secretaría de la entidad y enviada al mismo tiempo a todas las asociaciones involucradas. Las especulaciones no tienen sentido ni razón de ser. Cualquier razón debe estar fundamentada. No se va a inventar o se saldrá con una resolución interesada por las partes", aseguró el abogado de la federación de ese país, Víctor Hugo López, en declaraciones a los medios locales.