Sergio Massa, sobre la sesión de Julio De Vido: "Hoy la impunidad ganó un set"

El líder de 1País dijo que la sesión en la que el oficialismo no logró expulsar a De Vido fue "un espectáculo patético"

El diputado Sergio Massa. Foto: Prensa Sergio Massa

El líder de 1País, Sergio Massa , estuvo en A Dos Voces y dijo que la sesión que se realizó ayer en Diputados, en la que se trató la expulsión de Julio De Vido de la Cámara baja, fue "un espectáculo patético". Y opinó: "Hoy la impunidad ganó un set y este es un partido que se juega a varios sets".

Sergio Massa durante la sesión en diputados donde se trata la expulsión de Julio De Vido. Foto: Archivo / Ricardo Pristupluk

Para el diputado, la Argentina necesita que los políticos y los empresarios corruptos vayan presos. "Lo dramático fue que había dos bandas: una banda defendiendo a De Vido y otra, defendiendo a los grandes supermercados argentinos, a las empresas eléctricas y a las empresas de gas".

Y agregó a continuación que el kirchnerismo y Cambiemos son "la misma porquería" porque ambos dedicaron la sesión a "tirarse basuras y causas judiciales".

Además, Massa habló de la sesión como una oportunidad perdida dado que no se trataron los proyectos impulsados por su fuerza -como por ejemplo, la rebaja del IVA a los productos de la canasta básica y en las tarifas de servicios, las mejoras en las jubilaciones y el desafuero para todos los diputados-. En línea con esto, criticó el "capricho" y el "encierro" del oficialismo y disparó: "Si se votaba nuestro dictamen, probablemente De Vido no se iba excluido de la Cámara pero se iba sin los fueros".

"Me genera una gran tristeza que el Congreso no está sirviendo para resolver los problemas de la gente. No aparece la solución frente a la corrupción y no aparece la solución frente al aumento de la luz y de alimentos", indicó ayer Massa durante la sesión.