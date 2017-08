Vidal encabezó su primer acto de campaña con los candidatos

La gobernadora elogió a los postulantes de Cambiemos por sus logros; y dijo que sus candidaturas "no son testimoniales"

LA PLATA.- En el mismo distrito donde hace dos años cerró la campaña que la condujo a la gobernación, María Eugenia Vidal encabezó ayer en Lanús el primer acto en el conurbano bonaerense de este proceso electoral, para dar un fuerte respaldo a los candidatos de Cambiemos. Sumó, así, la modalidad de convocatorias más amplias que los tradicionales timbreos que el oficialismo lleva adelante en la provincia de Buenos Aires y en varios puntos del país.

Pasadas las 19.30, la gobernadora llegó a la Sociedad de Fomento de Lanús Oeste y se colocó en el centro de la gente. No hubo escenarios. Tampoco largos discursos ni definiciones políticas concluyentes.

Vidal, ayer, junto a los precandidatos Flores, Ocaña y Bullrich, en Lanús. Foto: Santiago Hafford

"Nosotros miramos a los ojos a cada vecino de la provincia y decimos la verdad. Somos coherentes, no somos un día una cosa y el otro, otra. Somos coherentes. Por eso, por quiénes somos, siento un enorme orgullo por este equipo que representa a Cambiemos y me ayudará a transformar la provincia de Buenos Aires", dijo Vidal, al contraponer los modos de hacer política de Cambiemos con las formas del gobierno anterior.

Vidal presentó a los candidatos a senadores nacionales Esteban Bullrich y Gladys González y a los que encabezan la nómina para la Cámara de Diputados de la Nación, Graciela Ocaña, Héctor "Toty" Flores y Guillermo Montenegro. A cada uno le dedicó un espacio.

Sobre Ocaña recordó que arrancaron sus carreras políticas por la misma época y compraban la ropa en el mismo local de Haedo. "Las chicas me decían que no me compre la misma ropa que se iba a poner Graciela cuando las dos íbamos a la televisión", reveló. Y sobre Bullrich, resaltó: "Con Esteban nos conocimos hace muchos años y ya hablaba de educación. Es un gran padre de cinco hijos y como un padre que se ocupa de la educación de sus hijos fue que llevó la educación en la Nación y la provincia".

Tanto Vidal como los candidatos pidieron a la gente que siga apoyando al gobierno y reclamó que se acuerden de lo que se hace en materia de salud, con el SAME; infraestructura, con la pavimentación de rutas, y jubilaciones, con la reparación histórica.

"Me siento orgullosa de estar acá llevando el cambio en la provincia de Buenos Aires. Siempre mi objetivo fue trabajar para los que menos tenían. Niños y adultos mayores. Pelear contra la corrupción. Comparto con este equipo los valores del trabajo. Cuando recorro la provincia escuchamos a los vecinos y vecinas decir que se están haciendo cosas que durante 30 o 40 años no se hacían", dijo Ocaña.

En un clima festivo, Vidal destacó el valor de los candidatos de Cambiemos frente a los de otras fuerzas: "No son candidatos testimoniales, no se van a ir de la provincia. Se van a quedar acá, como me quedé yo poniendo a los bonaerenses en primer lugar y no la especulación. Porque, como Mauricio y yo, queremos esta provincia y le tenemos toda la fe. Cuando salimos todos los días a la calle, no ahora que comenzó la campaña, salimos con orgullo, esperanza y humildad. Sabemos que falta, pero conocemos las cosas que hemos logrado", disparó.

Ausencia de cotillón

El acto fue una especie de lado B de los tradicionales mitines peronistas o kirchneristas, que frecuentemente despliegan sus aparatos de movilización. Aquí, no hubo cotillón. Fue un encuentro sobrio, presentado por el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, ante medio millar de personas, e incluyó sólo tres carteles de Cambiemos en el recinto y algunos globos perdidos.

"Es verdad que fue bastante sobrio comparado con lo que nos tiene acostumbrados a dar Cambiemos con su cotillón y globos. Pero es el primer acto de una serie que se realizará durante la campaña", dijo a LA NACION un estrecho colaborador de Vidal.

La campaña continuará hoy con una agenda de gestión en el distrito de General Villegas y mañana, con un acto político con los candidatos en Tandil, en el que participará el presidente Mauricio Macri. Se prepara otro acto para la semana próxima, dijeron fuentes cercanas a Vidal, que podría ser Bahía Blanca. "Es una campaña larga y nosotros queremos ganar las PASO de agosto y las legislativas de octubre. Por eso nos estamos preparando poco a poco para dar batalla", concluyó la fuente.