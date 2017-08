Macri polemizó con Manzur en Tucumán y dijo que le preguntan por qué Cristina "no está presa"

Acusó al gobernador de dedicarse a "agredir", y le pidió difundir qué hacen con los fondos públicos

El Presidente encabezó un acto en Horco Molle con los candidatos de Cambiemos. Foto: Fernando Font

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- El presidente Mauricio Macri reforzó en esta ciudad la estrategia de marcar diferencias con el gobierno de Cristina Kirchner , al que acusó de "haber dejado que las mafias avancen y se apropien de partes importantes de la sociedad".

Ayer, Macri se mostró junto a los precandidatos a diputados nacionales de Cambiemos para el Bicentenario, cuya lista es encabezada por el ex titular del Plan Belgrano José Cano, a quien presentó como "el futuro gobernador de Tucumán".

Antes de llegar a la provincia, en diálogo con Radio Nacional de Tucumán, dijo que mucha gente le reclama por qué Cristina Kirchner no está presa. "Me dicen a mí: «¿Por qué no está presa?» Y yo les digo: primero tiene que haber una investigación seria. Y lo tiene que hacer la Justicia de manera independiente", relató.

La visita de Macri se produjo en un momento de máxima tensión con el gobernador kirchnerista Juan Manzur , con quien decidió no reunirse. En la citada entrevista radial, el Presidente justificó la decisión de evitar el encuentro con Manzur, a quien acusó de faltarle el respeto, porque ahora critica todas las medidas de la administración central que antes elogiaba.

"Manzur se ha dedicado a agredir todo lo que se hizo por Tucumán. No tiene problema en cambiar de chip de un momento a otro", había señalado Macri. Manzur salió al cruce: "No lo critico a él, sino a las políticas económicas que no son buenas para los tucumanos".

Macri encabezó un encuentro con jóvenes de Cambiemos del NOA en Horco Molle a 18 km de la capital. Cargó contra el gobierno de Cristina Kirchner y le reprochó a Manzur no haberse adherido a la ley de acceso a la información pública. "Es necesario saber qué hacen con el dinero de los tucumanos", dijo.