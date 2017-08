Un duelo aparte con Carrió y acusaciones de espionaje por un chat indiscreto

La diputada trató al ex ministro de "traidor a la patria"; cruces entre Pro y el Frente Renovador

Las investigaciones que obligan a De Vido a desfilar por Tribunales

Cuando todavía resonaban las palabras de Julio De Vido en el recinto, Elisa Carrió encendió el micrófono para responderle. El duelo no podía ser más atractivo, salvo por un detalle: el ex ministro ya había abandonado su banca. "Acuso y pido la exclusión del señor De Vido por infame traidor a la patria", arremetió la diputada, en el final de un discurso cáustico.

Fue el momento más dramático de un debate cargado de declaraciones de guerra. Después de dos horas de discusiones, incluida una denuncia contra la diputada oficialista Silvia Lospennato por un supuesto espionaje sobre los correos electrónicos del Frente Renovador, llegó la hora de la verdad para De Vido, que rompió el silencio para defender su gestión.

Durante 20 minutos, el ex funcionario tildó de "nulo" y "revanchista" el proceso de destitución, se calificó como una "víctima" de espionaje del oficialismo, denunció un "plan sistemático de marketing" del Gobierno para destruirlo y hasta llevarlo a "terminar con su propia vida", y sostuvo que "jamás" se amparó en sus fueros para eludir las investigaciones judiciales.

La intervención incluyó también un párrafo que muchos diputados, oficialistas y opositores, interpretaron como una advertencia. "Soy responsable de todo lo que hicimos durante estos años, con los presidentes que me designaron, con los gobernadores e intendentes que me acompañaron, con muchos de mis colegas de gabinete y con muchos de ustedes", dijo, repartiendo la carga.

Expulsión de De Vido: las acusaciones de Carrió

Una alusión a Carrió le dio la posibilidad de pedir la palabra. Ella no desaprovechó la ocasión para hacer un repaso de sus habituales denuncias, como si hubiese nacido para ese instante. "Esto no es electoral para mí. Yo recé durante años que al más corrupto de la historia de este país llamado De Vido y Néstor Kirchner, que Dios lo tenga en su gloria, yo esperaba este momento para denunciar este saqueo. Y gracias a Dios de darme esta oportunidad", dijo, saboreando cada palabra.

No hubo réplica. Pero el duelo ya se había convertido en el más taquillero de la sesión. Hasta el punto que opacó otras contiendas, incluidos otros embates de Carrió, que en su discurso le advirtió a Axel Kicillof que era su próximo objetivo, por su intervención en la expropiación de YPF. "Silencio, querida. Sos la socia de Rudy Ulloa", le respondió a Juliana Di Tullio, que le gritaba desde su banca. La diputada kirchnerista le exigió después a Emilio Monzó, el presidente de la Cámara, que no permitiera agravios ni insultos.

El debate había empezado con otro cruce con ribetes de escándalo. La jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, criticó al oficialismo por no convocar a sesiones de tablas y pidió un apartamiento del reglamento para incluir en la sesión un conjunto de proyectos de su bancada, entre ellos, uno para eliminar el IVA en los productos de la canasta básica.

Antes de que se votara la moción, Lospennato denunció que había tomado conocimiento de un chat que circulaba en redes sociales en el que se indicaba a los diputados del Frente Renovador que intentaran sacar un rédito político de la sesión. "No vamos a acompañar esta maniobra de transformar el recinto en un eje de campaña. Vinimos a tratar la exclusión del diputado De Vido, no hacerle la campaña a Massa ", disparó. Se refería a un correo electrónico que, según confirmó después el Frente Renovador, el ex intendente de Tigre envió a un grupo de dirigentes de su confianza, a las 3 de la mañana de ayer. "Como se darán cuenta estoy desvelado. Pensando cómo carajo podemos transformar lo de hoy en algo que políticamente nos dé un lugar frente a la sociedad", dice el texto.

Elisa Carrió, sobre la expulsión de De Vido: "Yo esperaba este momento"

A Lospennato se le vinieron todos encima. "Su presidente juró procesado por espía y lo recuerdo porque veo que usted espía chats", arrancó Camaño. "Yo le pido presidente -continuó, hablándole a Monzó- que se haga cargo de mi teléfono y que lea todas las conversaciones que he tenido en el día de hoy, y me diga dónde en el teléfono está lo que acaba de decir la filibustera diputada Lospennato." Enseguida se sumó Sandra Mendoza, que simuló confundírsela con Luisana Lopilato y dijo que la diputada "no es la Luisana linda".

La macrista sintió el golpe. "Yo empecé hablando de que está circulando en las redes un chat, no dije que el chat fuera verdadero ni dije de quién era el chat", aclaró. Ya era tarde. Horas después, rodeado de cámaras, Massa denunció: "Yo sufrí la violación de la intimidad en 2013, con un agente de inteligencia entrando a mi casa. Ahora no me entraron a mi casa, me entraron a mi correo electrónico".

La remoción podría volver a tratarse este año

El rechazo que recibió anoche el proyecto para expulsar del Congreso al ex ministro de Planificación Julio De Vido, podría no sentenciar la suerte del ex funcionario kirchnerista. En el oficialismo especulaban anoche con que, de ser necesario y ante un panorama más favorable, podrían volver a la carga con sus planes para remover al actual diputado por el Frente para la Victoria. Es que en la Constitución Nacional no existe ninguna restricción ni regulación que impida volver a iniciar un proceso similar. La CN contempla el mecanismo de remoción, sin restricciones. Por lo tanto, se podría volver a tratar incluso este año. Tal vez la próxima oportunidad de Cambiemos para plantear la salida de De Vido sea el año próximo, cuando después de las elecciones legislativas, la Cámara de Diputados tenga una nueva conformación. Hay algo que es seguro: el oficialismo no tendrá mayoría propia.

Elisa Carrió - Diputada CC: "Pido la exclusión de De Vido por infame y por traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional"

Eduardo Costa - Diputado UCR: "La única víctima de las políticas y de la corrupción llevadas adelante por el gobierno kirchnerista fue el pueblo"

Diana Conti - Diputada FPV: "Algunos legisladores están haciendo el trabajo sucio para ver si sacan un voto de más. No es De Vido quien le saca honorabilidad a esta Cámara, son ustedes mismos "

Pablo López - Diputado PO: "Los poderes de excepción que el Gobierno reclama ahora para expulsar a De Vido de la Cámara de Diputados serán usados contra los trabajadores y la oposición"

Leonardo Grosso - Diputado PPV: "Este es un grave precedente jurídico y se puede convertir en un mecanismo discrecional para resolver disputas políticas"

Margarita Stolbizer - Diputada GEN: "No compartimos la pretención de que el sufragio redima ilícitos y delitos. Pesa sobre De Vido un elevadísimo número de causas en donde está imputado y procesado "

Silvia Lospennato - Diputada PRO: "¿Quién dijo que el motivo de la exclusión tiene que ser una condena judicial? Es por un perfil ético"

Quiénes rechazaron la expulsión