La grieta cotidiana

Los humanos tendemos a armar "manadas". Nos juntamos por similitud. Nos agrupamos en pueblos, equipos, clubes de barrio, etc, lo cual es perfectamente normal. A todos nos gusta la gente parecida a nosotros y nos movemos en manada porque esto nos brinda seguridad. Me identifico, "pertenezco a", y como resultado me siento seguro. Pero, a la vez, a todos nos atrae lo diferente, lo que percibimos como distinto de nosotros. ¿Por qué? Porque somos seres curiosos. Aunque, en algunas personas inseguras, la diversidad puede generar competencias y conflictos.

a. La proyección de lo que no tolero en mí

Un prejuicio es un "juicio negativo previo" sobre una persona o un grupo basado en una generalización incorrecta e inflexible. El prejuicio es una actitud, mientras que la discriminación es una conducta. Uno puede disentir y dialogar por las diferencias pero, cuando aparece la agresión y la persecución, por lo general, tiene que ver con esto que nos ayuda a entender la discriminación y el racismo. Todo lo que rechazo y critico en otros se encuentra en mi interior. Es mi "sombra" que estoy combatiendo.

b. Un vínculo débil

Cuando dos personas discuten por un algún tema específico y terminan peleadas, no es por el contenido sino porque el vínculo no ha sido construido y no es sólido. La mayoría de las veces discutir sobre política, religión o fútbol genera fuertes encuentros y desencuentros, dado que somos seres emocionales que pensamos y no seres racionales que sentimos. Abrazamos las ideas afectivamente, no solo cognitivamente. De allí que, cuando sentimos que nos cuestionan o nos tocan, tenemos una reacción desproporcionada.

¿Cómo es la lógica del fanático?

1. El fanático exacerba las características positivas de su manada o "su tropa" y coloca las características negativas en "el otro". Así siente que su grupo no está disgregado. Todos tenemos nuestras convicciones e ideas, y eso está muy bien. Podemos disentir con el otro, lo cual es beneficioso porque nos enriquece como personas. Pero algo muy distinto es la lógica del "todo o nada", de la "vida o muerte", donde no buscamos construir nuestra propia vida, sino mirar lo que hacen los demás para intentar destruirlos. El fanático idealiza sus creencias, su grupo o "su tropa" exagerando las virtudes y negando los errores y los defectos, que proyectará en el grupo antagónico. Arma así la lógica del "bueno y el malo". Entonces se dedica a perseguir, a condenar y a querer destruir lo que ha proyectado en el otro y negado de su propio grupo. Cuando alguien "da la vida" por su grupo, lo que sucede muchas veces es que no tiene proyectos personales, un yo individual desarrollado; sino que posee un vacío de identidad, de metas, de propósito, todo lo cual lo encuentra en el grupo. Este le da vida y pasa a ser todo para él. Es entonces que perder ese grupo es perder la vida y dar la vida por ese grupo es lo que le permite ser honrado y reconocido. Esta es una de las lógicas del terrorista.

2. El fanático suele ser inseguro. Por ello, asfixia las preguntas. Aquí debemos mencionar la diferencia entre autoridad y autoritarismo. En un contexto de autoridad, puede haber preguntas, disenso, discusión; pero jamás hay agresión. El fanático, que suele ser autoritario, no acepta preguntar ni discutir, justamente por su falta de seguridad interna. Es decir, "su sombra": lo que no tolero de mí y proyecto en el otro para luego perseguirlo. Esta es la lógica de la proyección y la explicación de por qué detestamos y criticamos ciertas conductas de los demás. En la mayoría de los casos, una acusación es una auto confesión. Algunos grupos, incluso, buscan un chivo expiatorio porque "todos somos buenos, excepto este miembro de la manada". Esta es otra manera de proyectar las propias frustraciones sobre una persona que hace que el grupo se mantenga unido (en pos de alguien que se considera malo).

Una persona con una identidad clara, es decir, que sabe quién es y adónde va no necesita caer ni en fanatismos ni en grietas que los separan del resto. Por el contrario, es alguien que tiende puentes y se mueve con comodidad, incluso en la diversidad.

