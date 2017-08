Moda: pequeños aventureros

Con juegos compartidos, los más chicos se preparan para festejar el Día del Niño

Asistentes de producción: Lucía Puglia y Gonzalo Fernandez Aebert. Asistente de fotografía: Lucas Pérez Alonso. Modelos: Helena, Sofía, Tomas y Simón para Baby Big Time. Pelo y make up: Rocío Marrodan para JC Agency con productos Alfaparf Milano y Maybelline New York. Agradecimiento a Fundación Temaikèn, Escobar. Direcciones: Cheeky, Alto Palermo. Grimoldi, Unicenter Shopping. Grisino, Recoleta Mall. Mimo & Co, Unicenter Shopping. Pioppa, Alcorta Shopping