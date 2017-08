En el Gobierno consideran que los mandatarios provinciales actuaron de manera "corporativa" y hay un malestar especial con los que se presumía que eran "aliados"

Ni bien terminó la votación de anoche en el Congreso, el gobierno de Mauricio Macri hizo números y formuló un rápido balance sobre cómo quedó fragmentada la liga de gobernadores del PJ y cómo jugaron cada uno de ellos. Muchos que parecían aliados de Macri actuaron en forma "corporativa" a los ojos de la Casa Rosada y rechazaron la remoción de Julio De Vidode la Cámara de Diputados.

El propósito político de Macri es ahora señalar en la campaña los contrastes en blanco y negro sobre quiénes están a favor y en contra de la corrupción y de la impunidad. Esto será parte del discurso del Gobierno con miras a las PASO del 13 de agosto próximo.

De Vido salvado por el kirchnerismo y el PJ

El debate de la expulsión de De Vido reavivó la tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores del PJ. Foto: DyN / Ezequiel Pontoriero

De Vido fue respaldado por muchas provincias peronistas que están enfrentadas al Gobierno, pero también por otras que tienen buen diálogo político con la Casa Rosada. En este sentido, en Balcarce 50 observaron que "fue un voto corporativo, en defensa de sus intereses, como cuando bloquearon la reforma política en el Senado".

El bloque oficialista de Cambiemos y del Frente Renovador promovieron la expulsión del ex ministro de Planificación por indignidad, pero no alcanzaron los dos tercios necesarios para removerlo. Obtuvieron 138 votos contra 95 y 3 abstenciones. Habiendo 236 presentes, necesitaban al menos 157 manos para echarlo de la Cámara de Diputados.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, su viceministro, Sebastián García de Luca, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, hicieron a medianoche un puntilloso informe sobre el balance de la votación.

Según pudo saber LA NACION, interpretaron cómo votaron los diputados que responden a cada gobernador del país. Esto fue enviado al presidente Macri y al jefe del Gabinete, Marcos Peña, y es materia de análisis.

Según el informe, hubo un lote de gobernadores abiertamente enfrentados con la Casa Rosada que, como era de esperar, respaldaron la continuidad de De Vido como diputado pese a estar acusado en múltiples denuncias judiciales de corrupción. Estos son Juan Manzur (Tucuman), Carlos Verna (La Pampa), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gildo Insfrán (Formosa) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). Son los más vinculados históricamente al kirchnerismo, excepto Rodríguez Sáa, un aliado reciente de Cristina Kirchner, y Verna que siempre tuvo autonomía de los Kirchner pero tiene una relación tensa con Macri.

Así mismo, el parte indica que otro lote de mandatarios que cultivan una relación política más cordial con la Casa Rosada, para acceder a transferencias imprescindibles de recursos, también hicieron valer su historia peronista y avalaron al ex ministro. El Gobierno esperaba un gesto de ellos, que no llegó. Son Sergio Casas (La Rioja), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Uñac (San Juan), Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero) y Gustavo Bordet (Entre Ríos). Son mandatarios que le deben muchas obras a De Vido desde la década kirchnerista. Claudia Ledesma no es peronista sino del Frente Cívico y Social, pero su provincia siempre recibió beneficios de la obra pública de Cristina Kirchner y su marido y ex gobernador Gerardo Zamora era un kirchnerista convencido.

Los gobernadores Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Alberto Weretilneck (Río Negro) no calificaron en el informe porque no tienen diputados propios, según consignó la Casa Rosada.

En cambio los diputados que responden a Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba), Hugo Passalacqua (Misiones), Mario Das Neves (Chubut), de origen peronista, votaron en favor de la remoción de De Vido. También lo hicieron Miguel Lifschitz (socialismo, Santa Fe) y Omar Gutierrez (MPN, Neuquén), que votaron en favor de la remoción. Por su parte, Domingo Peppo (Chaco) hizo faltar a un diputado propio, pero el resto de los diputados chaqueños responden al ex gobernador y actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, y respaldaron a De Vido.

Como era de esperar los gobernadores de Cambiemos respaldaron la remoción de De Vido: María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad), Gerardo Morales (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Ricardo Colombi (Corrientes).

En línea con la estrategia oficial de campaña, Peña dijo hoy que la votación en el Congreso por la corrupción "fue un paso importante" y señaló: "Si bien no llegamos a los dos tercios deja un mensaje muy claro para las elecciones. Se van a tener que hacer cargo de las cosas que han hecho".

"Hay que destacar mucho el discurso de Lilita (Elisa Carrió), fueron muchos años donde ella con mucha coherencia planteó un cuestionamiento, planteó denuncias y con el tiempo se fueron verificando muchas de ellas", dijo.

Por su parte, Frigerio dijo que "fue muy valiosa la discusión y ahora todos los argentinos vamos a esperar a que la justicia esté a la altura de lo que ocurrió ayer y que avance con las investigaciones que muchas veces son más lentas de lo que todos quisiéramos".

El ministro del Interior reclamó "que investigue y descubra quienes han sido los culpables de los tremendos hechos de corrupción y encuentre esos recursos, porque lo que queremos todos es que esos recursos que se robaron vuelvan al Estado y podamos hacer entre, otras cosas".