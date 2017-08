Quién es Pedro Biscay, el director del BCRA removido por decreto

Es abogado recibido en la UBA; había sido designado en 2014 por iniciativa de Axel Kicillof y Alejandro Vanoli; tenía mandato hasta 2019

El gobierno desplazó a director del BCRA

"Es un ataque claro a la libertad de pensamiento y de expresión". Así definió Pedro Martín Biscay al decreto publicado hoy que determinó su remoción del directorio del Banco Central . Abogado recibido en la UBA, especialista en temas de lavado de activos y fraude financiero, llegó al organismo en los últimos años del kirchnerismo y se convirtió en uno de los apuntados desde que Federico Sturzenegger asumió al frente de la máxima autoridad monetaria.

Biscay, que tiene al teatro, el yoga y las carreras de bicicross entre sus hobbies, había sido nombrado director del Banco Central por iniciativa del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof , y el presidente de la entidad, Alejandro Vanoli . Además de ser uno de los seis integrantes del directorio, fue vicesuperintendente de Entidades Financieras en el organismo.

Oriundo de Villa del Parque, de padre ingeniero y madre docente, cursó sus estudios secundarios del colegio Claret, en Paternal. Luego, ingresó a la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó como Abogado, en 2001. En esos claustros conoció a Mariano Recalde, ex titular de Aerolíeas Argentinas y al propio Kicillof.

Antes de su llegada al BCRA, Biscay se especializó en el área de la prevención de los delitos financieros y el lavado de dinero. En diciembre de 2012 ingresó a la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) designado por la procuradora general Alejandra Gils Carbó . En dicho organismo, entonces conducido por Carlos Gonella, se desempeñó como coordinador del sector de 'Fraude económico y bancario'.

Su ingreso a los organismos públicos fue en 2010. En ese año comenzó a trabajar como asesor de Arturo O'Connell, economista y matemático que en ese entonces se desempeñaba como director del BCRA. Luego, en 2012, llegó a la Comisión Nacional de Valores por iniciativa de Vanoli, quien decidió convocarlo como asesor del directorio en temas sobre regulación financiera y prevención de fraudes en el sector.

En su carrera también se incluyen pasos por el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas) y por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Allí trabajó hasta enero de 2012, en temas relacionados con delitos económicos y financieros.

A partir de su rol en el BCRA, Biscay quedó involucrado en la causa por el dólar futuro que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío. Allí, aparece como uno de los 15 procesados por el magistrado y deberá afrontar un juicio oral por el delito de "administración fraudulenta en perjuicio del Estado".

Por otra parte, en agosto de 2014, el nombre del removido director del BCRA cobró relevancia por un hecho que estalló en las redes sociales. A través de su cuenta en Twitter, promovió un escrache contra el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, quien iba a brindar una conferencia en la Universidad Católica Argentina y fue atacado con huevazos. "Cavallo vende patria endeudador sistemático el miércoles te escrachamos públicamente", escribió.

En diciembre de 2015, Macri removió a todos los directores que había dejado el kirchnerismo y puso en sus lugares a los economistas Lucas Llach y Pablo Curat, al ex ejecutivo de Thomson Reuters Mariano Flores Vidal, a los abogados Horacio Tomás Liendo y Fabián Zampone, al ex JP Morgan y Goldman Sachs Demian Reidel y al ex Morgan Stanley Agustín Collazo.