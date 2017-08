"¿Es cierto que fue Miss Chaco?": Elisa Carrió respondió las preguntas más buscadas en Google sobre ella

La precandidata por Vamos Juntos grabó un video donde cuenta sobre aspectos de su vida íntima

Faltan dos semanas para las elecciones primarias del 13 de agosto y Elisa Carrió, precandidata a diputada nacional por el frente del oficialismo en la Ciudad (Vamos Juntos), se sumó a la ola de spots de campaña.

La dirigente de Cambiemos presentó un video informal donde responde personalmente una serie de preguntas seleccionadas de acuerdo a las búsquedas que hacen sobre ella los usuarios de Google. Por el momento sólo será difundido por redes sociales, informaron en la Coalición Cívica a LA NACION.

Lilita responde las preguntas más planteadas en Google

El spot, de carácter intimista, fue grabado en un living donde la diputada mira a cámara y habla a los espectadores en tono amigable. Por momentos bromea y sonríe. Y en ocasiones se escuchan risas de otras personas que están en la sala (pero no se muestran), lo cual añade un tono más informal a la pieza.

En el video "Lilita" responde sobre aspectos de su vida íntima poco conocidos (como sus hijos), y algunos inéditos, como su gusto por las fiestas y la cantidad de novios que tuvo.

A la primera pregunta: "¿Es cierto que fue Miss Chaco?", la precandidata responde en forma positiva y cuenta una anécdota pintoresca sobre su adolescencia. A la última: "¿Cuáles son las causas que defiende?" (la única de índole política), la dirigente de Cambiemos contesta: "Amo la verdad".

A continuación, las preguntas con sus respuestas:

-¿Cuántos años tiene? "Gracias a Dios tengo sesenta, estoy feliz. Pertenezco a los adultos mayores, tengo menopausia "

-¿Es cierto que fue Miss Chaco? "Sí, a los 14 años. Éramos un grupo de amigas que parece que nos turnábamos como en la AFA. Un día me escapé de mi casa y me cambié en lo de una amiga y terminé reina y al otro día en el diario, por lo cual ligué una penitencia, porque hasta los 15 no se podía salir. Era linda, sí".

-¿Cómo se la conquista? "Con un choripán. Eso nunca lo supieron los corruptos [risas]".

-¿Cuáles son las diferencias entre Carrió y Macri? "Que él es ingeniero y yo abogada. Pero nos llevamos muy bien, porque yo tengo un hermano ingeniero, o sea que conozco a los ingenieros. Es mi hermano más chico. Ellos saben hacer cimientos"

-¿Cuántos hijos tiene? "Tengo tres, pero además como mi segundo ex marido tenía cinco hijos también crié cinco hijos. En realidad viví 14 años con ocho hijos"

-¿Cómo está su salud? "No está bien, pero de afuera está divina. No tengo ni una arruga. No sé si es la gordura o la hinchazón. Pero me estoy curando por dentro, un médico me está limpiando los pulmones. Si me los llego a limpiar voy a vivir cuarenta años más y no creo que eso le venga bien a muchos. Pero sí estuve delicada de salud".

-¿Es verdad que salía mucho de noche? "Estudiaba mucho. Pero de noche salíamos hasta las 5 de la mañana y mi vida fue una fiesta. Hubo mucho dolor pero también mucha fiesta. Y con mi papá ni te cuento, podíamos estar tres días de fiesta".

-¿Cuántos novios tuvo? "No se pueden contar. No me acuerdo la cantidad hasta los 28 pero sí que tuve dos maridos y dos intentos de casamiento que los dejé dos semanas antes de casarme"

-¿Cómo comunicarse con ella? "Por todos lados, en la calle, en el Instituto Hannah Arendt los jueves, en Vicente López 1649, en el Facebook. Pero no atiendo ningún teléfono".

-¿Cuáles son las causas que defiende? "Todas las causas de la verdad y la justicia son buenas"