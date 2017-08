El contador de los Kirchner dijo que está "viviendo una pesadilla" y pidió la excarcelación

Víctor Manzanares está detenido desde el lunes de la semana pasada en la causa "Los Sauces"

Víctor Manzanares pidió la excarcelación. Foto: LA NACION

El contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, sostuvo hoy que está viviendo "una pesadilla" por decisión del juez Claudio Bonadio, que dispuso su detención hace once días en el marco de la causa Los Sauces.

Por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz, donde está detenido desde el lunes de la semana pasada, Manzanares aseguró que su detención es "injusta" y reclamó su excarcelación ante la Sala I de la Cámara Federal.

A las 13.20, Freiler y Ballestero se acomodaron en la sala del segundo piso de la Cámara Federal y dieron inicio a la audiencia de excarcelación de Manzanares, quien por videoconferencia desde la cárcel quería negar las acusaciones en su contra y pedir su libertad.

"No se escucha", se quejó Manzanares cuando los jueces le informaron del inicio de la audiencia y le dieron la posibilidad de hablar.

Habló de sus "condiciones morales" y resaltó que en su época universitaria iba a misa cuatro veces por semana, rezaba el rosario y participaba de "cantos gregorianos", mientras que en la actualidad controlaba los gastos de la escuela donde fueron sus hijos y la cooperadora del hospital de Río Gallegos.

El contador afirmó además que nunca cometió ningún delito y aseguró que estaba orgulloso de ser conocido mediáticamente como el contador de la familia Kirchner.

"No me merezco esta situación. He sido tratado como un delincuente, como un terrorista -dijo-. El día lunes 17 se esperó a que llegaran los medios para retirarme esposado e insultado. Me llevaron a la delegación de Río Gallegos donde estuve hasta el jueves. Esto es una situación muy dura. Soy una persona estoica, fuerte, acepto la situación que me tocó vivir", enfatizó.

"No siento que merezca esta situación -afirmó-. Nunca me imaginé en un calabozo. No soy Mandela, pero pasé a comprender la situación que le tocó vivir", agregó.

Sobre las imputaciones en su contra, Manzanares afirmó: "Estoy acusado de un delito que jamás cometí. Entiendo que siempre estuve a derecho. Mis actores eran de conocimiento del juez y durante este tiempo jamás hizo un reparo o indicación sobre el condominio".

El 17 de julio, Manzanares fue detenido en su estudio de Río Gallegos por orden del juez federal Claudio Bonadio. Está acusado de haber llevado adelante maniobras de entorpecimiento en las cuentas inhibidas de la firma Los Sauces, para que Cristina Kirchner y sus hijos pudieran seguir cobrando dinero de alquileres.

Fuentes judiciales indicaron que Bonadio detectó un desvío de pagos de alquileres de la familia Kirchner: se le indicó a inquilinos que depositaran en una cuenta de Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz, y no en las cuentas que están inhibidas.

Las pruebas se las aportó Raquel Moyano, la interventora judicial de la "Sucesión Néstor Carlos Kirchner" y del "Condominio Máximo y Florencia Kirchner SdeH", a la que el diputado Máximo Kirchner había denunciado penalmente por no haber pagado una serie de compromisos impositivos.

