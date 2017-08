El oficialismo blanqueó a Durán Barba: cobrará $ 80.000 por mes durante la campaña

Por primera vez, Pro justifica los pagos al asesor principal de Macri

El oficialismo finalmente decidió blanquear a Jaime Durán Barba : el consultor ecuatoriano cobrará oficialmente $ 80.000 por mes para trabajar en la campaña electoral, informaron fuentes oficiales a LA NACION. Se trata del primer cargo formal que ocupa el influyente asesor, que trabaja desde hace más de una década con Mauricio Macri .

Pero no será uno, sino dos contratos. Por un lado, Durán Barba fue empleado por el partido Pro nacional con un salario mensual de $ 40.000, un contrato que se extenderá sin fecha de vencimiento, incluso, después de la campaña. Por otro lado, además, el especialista en comunicación política fue contratado por el partido Pro Capital durante cinco meses, el tiempo que lleve la campaña electoral, por otros $ 40.000.

El convenio con Durán Barba incluye también la contratación de uno de sus socios, Santiago Nieto, con montos similares, informaron desde el macrismo. Es decir, el equipo de Durán Barba recibirá oficialmente unos $ 160.000 mensuales si se juntan los cuatro contratos.

Es la primera vez en más de una década que el oficialismo blanquea el trabajo de Durán Barba. Las respuestas oficiales, tanto del asesor como de distintos funcionarios, siempre era que el ecuatoriano trabajaba "ad honorem para su amigo Mauricio". Esa fue también su última respuesta, hace un mes y medio, durante una entrevista con el periodista Ernesto Tenembaun: "No tengo ningún vínculo oficial con el Gobierno ni con Cambiemos. Yo tengo una amistad con Mauricio Macri y con personas de Pro". Y cuando le preguntaron si tenía algún contrato estable o por la campaña electoral, respondió: "No, no hay nada de eso".

La relación informal complicó la situación de Pro ante la Justicia, que primero llamó la atención de las autoridades partidarias y después desaprobó el informe de financiamiento de las últimas elecciones presidenciales por haber omitido declarar como gasto el salario del asesor (ya sea en efectivo o en especies) durante la campaña 2015, entre otras irregularidades.

Durán Barba es un asesor todoterreno para el macrismo: es escuchado con atención no sólo por Macri; también influyó en las estrategias de distintas campañas exitosas del oficialismo, como la última elección que coronó a María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. "El contrato es por su asesoramiento en materia electoral, política y comunicacional", dijeron desde el partido.

Sin embargo, el salario oficializado esta semana por Pro está lejos de los números que manejan los "gurúes" electorales de la región que suelen colaborar con los principales candidatos o dirigentes del país. Un asesor internacional para un candidato con posibilidades de ganar una elección nacional suele cobrar entre US$ 300.000 y US$ 400.000 por campaña electoral (tres meses de trabajo), pudo reconstruir LA NACION entre distintas fuentes con roce electoral. Cuando la relación se extiende después de la campaña, los "gurúes" suelen cobrar unos U$50.000 mensuales, diez veces más del salario oficializado por el macrismo para Durán Barba.

"No es su único cliente. Además, Jaime [Durán Barba] también escribe libros y tiene otras actividades", sostuvo una alta fuente del oficialismo. Aunque escribe libros y tiene otros clientes, el ecuatoriano pasa la mitad de su tiempo en Buenos Aires, instalado en su departamento de Recoleta, atento a las solicitudes de su principal cliente: el Presidente.

Sus palabras fueron clave, por ejemplo, en la campaña de 2015, cuando ordenó un fuerte cambio discursivo de Macri tras perder las PASO. Aunque su rol no había oficializado en Pro, su trabajo estable ya era retribuido: cobraba un salario mensual acorde a los valores de mercado que pagaban desde el círculo íntimo del Presidente, pudo reconstruir LA NACION, entre varias fuentes oficiales.