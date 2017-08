Dos cartas con amenazas, armas, balas y una desmentida: un confuso episodio en la previa de Argentinos-Chacarita

"Una broma de un amigo", dijo Iván Colman respecto a la foto amenazante que se filtró este jueves en la previa de la última fecha de la B Nacional

Fútbol y violencia no van de la mano. Pero no sorprende lo que sucedió en la previa de un partido clave. Un encuentro que podría darle el ascenso a uno de los equipos. Un futbolista de Argentinos Juniors recibió una supuesta amenaza, pero después el propio jugador fue quien le bajó el tono a una misiva que también incluía armas y balas. ¿Sucedió, o no?. Esa es la cuestión. En la previa por la última fecha del torneo de la B Nacional entre Chacarita y Argentinos Juniors, Iván Colman, subió una foto donde muestra una nota amenazante hacia su persona con un arma y balas a su costado. Lo particular de lo sucedido, es que el jugador, el supuesto amenazado, salió a desmentir el hecho señalando que había sido una broma de un amigo.

Quiero comunicarles por acá a todos que no se confundan y que solamente fue una broma de un amigo. Nunca recibí una amenaza ! Ojalá esto no perjudique a nadie y que quede bien en claro. Ivan colman Una publicación compartida de Ivan Colman (@ivan_colman8) el 27 de Jul de 2017 a la(s) 9:18 PDT

El mensaje del cuaderno: "Colman (Chuky). El domingo vengan a pasear no más a San Martín y así juntos a celebrar el ascenso de Chaca y Argentino".

La respuesta de Colman: "Quiero comunicarles por acá a todos que no se confundan y que solamente fue una broma de un amigo. Nunca recibí una amenaza! Ojalá esto no perjudique a nadie y que quede bien en claro".

También se había filtrado otra foto donde se veían unas escopetas y balas con el mensaje: "Esto es lo que les espera a los jugadores de Argentinos Jr. Si se quieren pasar de piolas con "Chacarita Jr". Por esa foto Colman no se hizo cargo, ni se sabe de parte de quién vino.