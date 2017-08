Le negaron el ingreso a Venezuela a Jorge Lanata y vuelve al país

El periodista había viajado para cubrir la Asamblea Constituyente que se realizará el próximo domingo

El gobierno de Nicolás Maduro le negó el ingreso a Venezuela al periodista Jorge Lanata y a una asistente de su programa Periodismo para Todos , según informó Eduardo Porretti, encargado de Negocios de la Embajada de la República Argentina en Venezuela, que actualmente funciona como embajador en ese país.

"Fueron calificados como inadmisibles. Están bien, sabemos que están en una oficina a la cual no podemos llegar. Hablamos en un momento pero ahora está incomunicado", sostuvo Porretti en diálogo con TN, y agregó que quiso ingresar a la sala de migraciones donde está el periodista y no se lo permitieron

"Nos sorprendió que no podamos acercarnos, reboté en varias ocasiones. Me vine al aeropuerto muy temprano, llegué hasta muy cerca pero no logré verlo personalmente", agregó.

Por la tarde, el periodista habló con el canal TN desde el avión de Copa Airlines que lo llevaría a Panamá y luego a Buenos Aires. "Llega mañana 7 a Ezeiza", informó Porretti.

1 #URGENTE 2:17pm Periodista Argentino Jorge Lanata fue inadmitido para entrar a Venezuela. Se alega no está acreditado por MINCI #jul27&- Elyangelica Gonzalez (@ElyangelicaNews) 27 de julio de 2017

La periodista venezolana Elyangelica Gonzalez contó a través de Twitter que Lanata había llegado a Venezuela con su equipo para cubrir la Asamblea Constituyente promovida por el gobierno este domingo pero no tenía el permiso para ingresar como periodista.

4. Periodista Lanata @Lanataenel13 llegó a Venezuela con su equipo para dar cobertura a evento d este domingo. Su equipo pasó, él no #jul27&- Elyangelica Gonzalez (@ElyangelicaNews) 27 de julio de 2017

"Nos prohibieron la entrada en base a nada. Lo peor es que nos quedamos aislados porque no había manera de hacer nada. Estuvimos 8 horas incomunicados, con ocho efectivos de seguridad alrededor, con armas, incomunicados entre nosotros, no nos dejaban hablar", dijo Lanata, y agregó que le retuvieron el pasaporte y el celular durante esas horas.

El canciller argentino, Jorge Faurie, se refirió a lo sucedido con Jorge Lanata en Venezuela y mostró su descontento con la decisión de Venezuela de no dejar ingresar al periodista al país. "Gran disgusto por el rechazo del ingreso a Venezuela de Jorge Lanata", escribió en Twitter.

El antecedente de 2012

No es la primera vez que Jorge Lanata sufre este tipo de inconvenientes en Venezuela. En 2012, el periodista había viajado a Caracas donde los servicios de inteligencia le habían extraído y borrado el material filmado durante los comicios electorales de ese país.

El periodista había criticado al gobierno de Cristina Kirchner quien había asegurado que no hubo extracción de material. "Quiero saludar a todos los hijos de puta del aparato del Gobierno que dijeron que era todo mentira".

Finalmente, Lanata difundió en su programa el material grabado que, según dijo el periodista, se pudo recuperar luego de los incidentes. En el video puede verse cómo cuatro hombres interceptan al equipo de producción del programa en el aeropuerto internacional de Caracas, y poco después proceden a intentar extraerle cámaras de filmar y celulares.