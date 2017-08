Jorge Faurie, sobre Lanata: "Es una expresión de las nuevas modalidades del autoritarismo que existe en Venezuela"

El canciller se expresó en Twitter y a través de los medios, tras la decisión del gobierno bolivariano de impedir el ingreso del periodista argentino a Caracas

"Es una clara restricción a la libertad y la libertad de prensa. Lo que pasó con Lanata jamás debería ocurrir en América Latina y en ningún país que aspira a ser miembro del Mercosur ", dijo el Canciller de la Argentina, Jorge Faurie y agregó: "Es una expresión de las nuevas modalidades del autoritarismo que existe en Venezuela".

En una entrevista con el canal TN, el Ministro argentino contó que recién en los últimos minutos de Lanata en Venezuela antes de abordar un vuelo a Panamá se le permitió entrar en contacto con el embajador argentino en tierra chavista.

"Estamos evaluando, los miembros del Mercosur , aplicarle el protocolo de Ushuaia a Venezuela para decir que allí no hay democracia", adelantó Faurie y recordó: "En ningún país se le niega a un diplomático hablar con una persona que está en una situación de conflicto".

"Hablé por teléfono con el embajador de Venezuela en la Argentina y lo hice responsable personalmente de la seguridad de Lanata. El rechazo es un acto injusto", concluyó.

Primero por Twitter

Previamente, a través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, Faurie dijo sentir "disgusto" por la decisión de Venezuela de no permitir el ingreso al país al periodista Jorge Lanata .

"Gran disgusto por el rechazo del ingreso a Venezuela de Jorge Lanata", dijo el primer mensaje compartido por Faurie y que amplió con dos posteos más.

"Se pidió al embajador venezolano en Buenos Aires que interviniera ante este rechazo del conocido periodista argentino. El embajador Porretti en Venezuela está en el aeropuerto acompañando la situación", agregó.

Esta tarde, el gobierno de Nicolás Maduro le negó el ingreso a Venezuela al periodista y a una asistente de su programa Periodismo para Todos, según informó Eduardo Porretti, encargado de Negocios de la Embajada argentina en Venezuela, hoy máxima autoridad de esa sede.

"Fueron calificados como inadmisibles. Están bien, sabemos que están en una oficina a la cual no podemos llegar. Hablamos en un momento pero ahora está incomunicado", sostuvo Porretti en diálogo con TN, y agregó que quiso ingresar a la sala de migraciones donde está el periodista y no se lo permitieron

"Nos sorprendió que no podamos acercarnos, reboté en varias ocasiones. Me vine al aeropuerto muy temprano, llegué hasta muy cerca pero no logré verlo personalmente", agregó.