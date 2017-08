Qué gobernadores considera el Gobierno que ayudaron a evitar la expulsión de De Vido

Se trata de jefes provinciales cercanos a Cristina Kirchner o enfrentados a Mauricio Macri; para Cambiemos, garantizaron que el ex ministro permanezca en la Cámara y mantenga los fueros

Juan Manzur, gobernador de Tucumán, uno de los que votó a favor de Julio De Vido. Foto: Archivo / Fernando Font

El diputado nacional Julio De Vido no será expulsado de la Cámara de Diputados gracias a los votos del kirchnerismo, que defendió al ex ministro de Cristina Kirchner; de la izquierda (que se abstuvo) y del PJ. Estos últimos responden a los dirigentes de sus respectivas provincias. Según el Gobierno, ¿Cuáles fueron los gobernadores que ordenaron "salvar" a De Vido de la expulsión que promovían el macrismo y el massismo en Diputados?

Ayer se celebró una larga sesión especial donde el frente Cambiemos no alcanzó los dos tercios necesarios para expulsar de la Cámara de Diputados al ex ministro kirchnerista.

Con el apoyo del massismo, de los socialistas de Santa Fe y de otros legisladores sumó 138 votos. Pero necesitaba 158 de los 236 presentes. El kirchnerismo alineó a diputados peronistas, ex K y a los de la izquierda trotskista. Con 95 votos pudo evitar la quita de fueros y que De Vido pueda ir preso por causas de fraude al Estado y la tragedia de Once.

Gildo Insfran es el gobernador de Formosa y también votó contra la expulsión del ex ministro de Cristina Kirchner. Foto: Archivo

Según pudo saber LA NACION, en Cambiemos interpretaron cómo votaron los diputados que responden a cada gobernador del país. Según el informe, hubo un lote de gobernadores abiertamente enfrentados con la Casa Rosada que, como era de esperar, respaldaron la continuidad de De Vido como diputado pese a estar acusado en múltiples denuncias judiciales de corrupción.

Estos son Juan Manzur (Tucumán), Carlos Verna (La Pampa), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gildo Insfrán (Formosa) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). Son los más vinculados históricamente al kirchnerismo, excepto Rodríguez Sáa, un aliado reciente de Cristina Kirchner, y Verna que siempre tuvo autonomía de los Kirchner pero tiene una relación tensa con Macri.

Pero también otro lote de mandatarios, con mejor relación con la Casa Rosada para acceder a transferencias imprescindibles de recursos, hicieron valer su historia peronista y avalaron al ex ministro. Son Sergio Casas (La Rioja), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Uñac (San Juan), Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero) y Gustavo Bordet (Entre Ríos). Son mandatarios que le deben muchas obras a De Vido desde la década kirchnerista. Claudia Ledesma no es peronista sino del Frente Cívico y Social, pero su provincia siempre recibió beneficios de la obra pública de Cristina Kirchner y su marido y ex gobernador Gerardo Zamora era un kirchnerista convencido.

