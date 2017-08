Jorge Lanata: "Estuvimos ocho horas incomunicados en el aeropuerto de Venezuela y con efectivos armados alrededor"

El periodista no pudo ingresar a Venezuela y tendrá que volver a la Argentina; le retuvieron el pasaporte y el celular

Jorge Lanata con el encargado de negocios de la embajada argentina en Venezuela, Eduardo Porretti, en el aeropuerto internacional de Caracas. Foto: Télam

El gobierno de Nicolás Maduro le negó el ingreso a Venezuela a Jorge Lanata y a una asistente de su programa Periodismo para Todos . Después de estar cerca de ocho horas retenidos en el aeropuerto de Maiquetía e incomunicados, el periodista contó cómo fue la situación desde el avión que lo llevaría a Panamá para finalmente volver a Buenos aires.

"Nos prohibieron la entrada en base a nada. Lo peor es que nos quedamos aislados porque no había manera de hacer nada. Estuvimos 8 horas incomunicados, con ocho efectivos de seguridad alrededor, con armas, incomunicados entre nosotros, no nos dejaban hablar", dijo en declaraciones a TN, y agregó que le retuvieron el pasaporte y el celular durante esas horas.

Lanata dijo que le preguntó a uno de los policías que lo retuvo por qué estaba en la sala de migraciones, quien le explicó que la decisión era de "arriba". "Una hora antes de que nos soltaran vino uno de Sebin (servicio de inteligencia) y me dijo: «De arriba te mandan a decir que esto no es una colonia»", relató desde el avión y agregó. "Es muy difícil discutir con tipos que reciben órdenes y no cuestionan nada".

El periodista había viajado a Venezuela con su equipo para cubrir las elecciones de los miembros de la Asamblea Constituyente promovida por el gobierno este domingo pero no tenía el permiso para ingresar como periodista, aunque algunos colegas ya se encontraban en el país.

"Tenemos gente del equipo en Caracas desde hace varios días", indicó y contó que la embajada argentina en Caracas le había ofrecido alojamiento y un auto a disposición por temor por su seguridad.

El periodista cortó la comunicación para subir al avión, luego de ser acompañado por las fuerzas de seguridad.